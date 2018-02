Neste löysi uudeksi toimitusjohtajakseen kemianteollisuuden tuntijan Belgiasta

nesteessä kelluen

Toimitusjohtaja Lievonen eläkkeelle 60-vuotiaana – eläke 40 000 e/kk.

Ei se tyhmä ole jolle annatetaan vaan kansa jolla maksatetaan. Arvostelu tyrmätään aina siten, että vaikka verovaroista maksetaan johtajistolle satumaisia summia, niin heitä on kansaan verrattuna niin vähän ettei se näy kansan menosarakkeessa juuri lainkaan. Pitääkö väite paikkansa?



Kukin voi laskea, että jos rikkain 10 % saisi saman verran vuodessa kuin kansan köyhempi puolisko yhteensä, niin vaikuttaisiko tasaus mitenkään. Tasauksen kaavalla laskettuna kun bruttokansatuote vuodessa on n. 40 000,- / henkilö, niin 5-henkisen perheen vuositulo on 200 000,-. Tee gallup tuttavapiirisi lapsiperheissä, kuinka moni hankkii tuon tilaston mukaisesti. Mieti sen jälkeen pitääkö tuo kestofraasi paikkansa, että verorahoilla elätettävien suurituloisten osuus on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta kansan tulotasoon.



Toinen fraasi on että suurituloiset ovat niin eteviä johtajia, että kansan 240 miljardin bruttokansantulo on heidän johtamistaitonsa ansiota.

