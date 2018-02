Taloyhtiöitäkin patistetaan varautumaan korkojen nousuun

Jaana Vaahtio

Taloyhtiöidenkin pitäisi huomioida korkojen nousu ja varautua siihen, sanoo OP:n pankkiliiketoiminnan johtaja Jouko Pölönen.

– Pitkät korot ovat jo lähteneet nousuun, ja totta kai se tulee viiveellä lyhyisiin korkoihin ja sitä kautta rahoitusvastikkeisiin, Pölönen sanoi OP:n tulosjulkistuksen yhteydessä torstaina.

Yhtiölainojen määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kun asuntolainat ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina noin kahden prosentin vauhtia, taloyhtiölainojen kasvu on Pölösen mukaan ollut yli kymmenen prosenttia.

Kasvuun on vaikuttanut moni tekijä, kuten rakentaminen kasvukeskuksiin ja korjaamisen vilkastuminen.

Pölönen sanoo myös, että oman lainan korkovähennysoikeus on koko ajan pienentynyt. Viime vuonna verovähennysoikeus asuntolainan koroista oli 45 prosenttia. Tänä vuonna se laski 35 prosenttiin.

– Toki on myöskin se, että aidosti yhä suurempia taloyhtiölainoja otetaan, Pölönen sanoi.

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero pitää patistelua tarpeellisena. Hän toteaa, että ylipäätään katseen kannattaisi olla mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

– Kaikkien osapuolten, myös osakkaiden ja taloyhtiöiden, pitää ymmärtää omat riskit. Osa ei ole korkeampien korkojen aikaa kokenut lainkaan.

Pölönen näki erityisesti riskipiirteenä sen, jos taloyhtiölainoissa on useiden vuosien lyhennysvapaita alkuvaiheessa.

– Jos on monen vuoden lyhennysvapaa, siinä voi tulla isojakin rahoitusvastikkeen nousuja sinä vuonna, kun lyhennysohjelma alkaa.

On myös huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää taloyhtiön omistusrakenteen. Keron mukaan suuri muutos on tapahtunut muun muassa siinä, että sijoittajien ja rahastojen määrä omistajina on lisääntynyt.

Markkinakorot ovat pysyneet matalina pitkään ja ovat yhä matalalla. Talouden vankistunut kehitys antaa kuitenkin viitettä, että rahapolitiikkaa ollaan vähitellen normalisoimassa.

Yleinen arvio markkinoilla on ollut, että Euroopan keskuspankki nostaisi ohjauskorkoa aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Monet pankkiekonomistit suuntaavat katseensa ensi vuoden alkupuolelle.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että korot säilyvät maltillisina tämän vuoden aikana, mutta ensi vuoden lähestyessä voi ilmetä enemmän heiluntaa pidemmissä koroissa ja markkinoilla.

Nordean korkomarkkinoita seuraava analyytikko Sanna Kurronen arvioi blogissaan, että jos markkinoiden odotus toteutuu, ensi vuonna asuntovelallinen maksaa marginaalin lisäksi jo vähän korkoakin. Ensimmäisenä nousevat pitkät korot, mutta euriborit seuraavat pian perässä.

– Käänne ylös on pitkissä koroissa jo nähty, ja euriboreihin sidotut asuntolainat seuraavat pian nousua, Kurronen kirjoittaa.