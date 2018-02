Solidium tienasi Telia-osakkeiden myynnillä puoli miljardia

Törkeää

Tähän siis loppui Soneran taru. Ensin hommattiin jonkun siunauksella valtionyhtiön piikkiin Saksasta "ilmaa". Tämän jälkeen Sonera valtaviin ongelmiin. Seuraavassa tempussa ruotsalaiset tulivat kyselemään todella epäedullisella sopimuksella Soneran "yhdistämistä" Teliaan. Käytännössä tämä oli myynti. Lopuksi pienen soveliaan väliajan jälkeen nimi Sonera vaihtui ensin Telia-Soneraksi ja lopulta pelkäksi Teliaksi.

KOK-SDP on Suomen tuho, kun puhutaan yhtiöiden ja kansallisomaisuuden myynnistä.

Onko missään mediassa ikinä kyselty Soneran omistusten perään? Ei ole, ainakaan ei silmiin osu. Esim. Pääskyvuoren linkkitorni tontteineen on Telian omaisuutta. Tai siitä, että Ruotsi luovuttaa telekuuntelutiedot tarvittaessa jenkkeihin? Käytännössähän tämän piirissä on Telian kautta myös koko Suomen liikenne. Kysynpähän vaan?

