Markkinoiden talviflunssa tasaantui nopeasti, reippaampi pörssiheilunta voi jäädä päälle

Olli Kuivaniemi

Reippaampaa kurssiheiluntaa, nousevia korkoja ja kysymyksiä inflaatioriskeistä – näin finanssiasiantuntijat arvioivat näkymiä viime päivien markkinamyräkän jälkeen. Markkinoita muutaman päivän pöllyttänyt talviflunssa oli keskiviikkona jo helpottanut. Helsingin pörssin yleisindeksi rallatteli parin prosentin nousussa.

Talviflunssa oli paluuta normaaliin, sillä ennen sitä osakkeet Yhdysvalloissa olivat nousseet erittäin vauhdikkaasti maan verouudistuksen vauhdittamana. Markkinoiden heilunta eli volatiliteetti oli painunut poikkeuksellisen matalaksi.

Finanssikonserni Sammon konsernijohtaja Kari Stadighin mukaan volatiliteetti on ollut epänormaalin matala pitkän aikaan.

– Eilisen ja viime vuoden välissä on ehkä se normaali volatiliteetin taso. On ihan paikallaan, että se palaa, Stadigh sanoi Sammon tulosjulkistuksen yhteydessä keskiviikkona.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso on pullistanut arvostustason pinkeäksi sijoituskohteissa laidasta laitaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osakemarkkina on noussut jo maaliskuusta 2009 lähtien ja nousua on kertynyt yli 350 prosenttia.

Stadighin mukaan amerikkalaiset osakkeet on tällä hetkellä arvostettu ihan niin korkealle kuin ne nyt voidaan.

– Ne ovat kalliita sen takia, että on ollut vähän vaihtoehtoja. Jos korot nousevat, niitä vaihtoehtoja alkaa syntyä, Stadigh sanoi.

Vaihtoehtoja alkaa syntyä, sillä Yhdysvalloissa korkotaso on jo noussut ja Yhdysvaltojen keskuspankilta markkinat odottavat kolmea koronnostoa tänä vuonna.

– Euroopassa on minun mielestäni vielä selkeästi se tilanne, että osakkeet ovat se omaisuusluokka, jossa mielestämme pitää olla. Kun korot täälläkin ovat nousseet, niin syntyy vaihtoehtoja. Osakkeiden kurssikehitys muodostuu enemmän vuoristoradaksi, Stadigh sanoi.

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula näkee rahapolitiikan olevan kiristymässä ja korkotason nousemassa.

– Jos jenkit nostavat korkoja, niin kyllä Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto vetää Euroopan korkotasoa ylöspäin, Mursula sanoi Ilmarisen tulosjulkistuksen yhteydessä.

Suunta ylöspäin on toistaiseksi nimenomaan pitkissä koroissa. Yleinen arvio markkinoilla on, että EKP nostaisi ohjauskorkoa aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella. Asuntovelallisten euriboreihin ei napakampaa nousua ole ainakaan toistaiseksi vähään aikaan näköpiirissä.

Vaikka talouden näkymissä on edelleen erittäin paljon auvoa, niin Ilmarinen nostaa esille erityisesti kaksi riskiä tälle vuodelle.

– Inflaatioshokki, joka aiheuttaisi äkillisen koronnousun ja sitten jokin yllättävä syy, joka hidastaisi maailmantalouden kasvua odotuksista, Mursula sanoi.