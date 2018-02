Antti Autio

New Yorkin pörssien sukellus ja sitä seurannut Euroopan pörssien lievempi pudotus yllättivät pitkästä noususta nauttineet arvopaperimarkkinat alkuviikolla. Mistä on kyse? OP:n osakestrategi Antti Saari ja Nordean päästrategi Lippo Suominen vastaavat.

Mistä osakekurssien jyrkkä lasku kertoo?

Saari: Uskon, että tässä on käsillä teknisluotoinen korjausliike. On menty liian kovaa ylöspäin, ja silloin on luonnollista, että välillä tulee tällaisia korjausliikkeitä. (....) Ehkä tässä on otettu ennemminkin löysät pois jenkkimarkkinasta. Useamman kuukauden ajan on ihmetelty, minkä takia osakearvostukset ovat siellä nousseet niin voimakkaasti ja arvostustasot olleet niin korkealla.

Suominen: Pohjimmiltaan tämä on terve muistutus, etteivät markkinat mene pelkästään ylös kuten viimeiset pari vuotta.

Pitääkö osakemarkkinoiden syvästä sukelluksesta huolestua?

Saari: Huolissaan pitää olla ainoastaan siinä vaiheessa, jos on nähtävissä, että korjausliike johtuisi siitä, että reaalitalous olisi menossa kohti taantumaa. Siitä ei ole vielä mitään merkkejä. Yhdysvalloissakin veronkevennykset alkavat vasta vaikuttaa positiivisesti. Eli siinä mielessä kannattaa pitää pää kylmänä ja odottaa, että tilanne tasaantuu.

Suominen: Ei tämä poikkeuksellista ole, ehkä rajuus on. Siinä mielessä ei tästä kannata säikähtää liikaa.

Vaikuttaako kurssien lasku reaalitalouteen?

Saari: Mielestäni ei tässä kohtaa. Täytyy muistaa, että tämä lähti Yhdysvalloista liikkeelle, ja Yhdysvalloissahan veronkevennykset ovat vasta tulossa voimaan. Niiden pitäisi antaa kevään korvilla tukea Yhdysvaltain taloudelle. Jos kurssilasku jatkuisi pitkään, voisi se alkaa vaikuttaa kuluttajien luottamukseen.

Suominen: Yleensähän se menee toisin päin, eli reaalitalous välittyy markkinoille. (....) Tämmöisen yksittäisen markkinakorjauksen, heilahduksen, reaalitaloudellinen vaikutus on aika pieni.

Nähdäänkö jatkossa kurssien voimakkaampaa heilahtelua?

Saari: Kyllä ilman muuta heiluntaa tulee, ja sitä pitääkin olla enemmän. Viimeiset puolitoista vuotta tämä on ollut suorastaan älyttömän tasaista. (....) On tervettä, että tällaisia korjausliikkeitä silloin tällöin nähdään. Se ei tarkoita sitä, että reaalitalous olisi menossa huonoon suuntaan tai oltaisiin menossa kohti laskumarkkinaa.

Suominen: Kyllä. Sanotaan näin, että meillä on ollut poikkeuksellisen vähäistä heiluntaa pitkän aikaa. Nousua on ollut, eikä oikeastaan mitään laskuja ole käytännössä nähty. Brexit puolitoista vuotta sitten kesäkuussa on edellinen kerta, kun markkinoilla on ollut kunnon hermoilua.

Onko koneellisella eli algoritmeihin perustuvalla kaupankäynnillä vaikutusta kurssiheilahteluun?

Saari: Ihan varmasti on. Kun nämä algoritmit huomaavat, että nyt on lähdössä liike alaspäin, niin ne kaikki näkevät sen myyntisignaalina, ja se voimistaa näitä liikkeitä. Se on varmaan syy, miksi voimme nähdä tällaisia todella jyrkkiä laskupäiviä ilman, että kukaan keksii niille mitään pitäviä loogisia syitä.

Suominen: Ihan varmasti. Ne eivät missään nimessä olleet syyllisiä siihen, että markkina lähti laskuun, vaan markkina lähti laskuun muista syistä. Mutta sitten kun se lähti laskuun, ne voimistivat näitä liikkeitä.