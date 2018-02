Niinistö pörssikurssien laskusta: Ei välttämättä yhteyttä reaalitalouteen

Mistä löytyy rahakone Suomeen !

Ei tässä vielä kaikki , tulossa on uusi pössikurssien lasku ja korot tulevat nousemaan ( ennuste ) . Mistä löytyy maksumiehet , kun börssi Suomessakin romahtaa täysin . Suomen kannalta pahin on tapahtumassa , kun otetaan lisää entisiä itäblokin maita EU : hin . Sehän tietää nettomaksaja Suomelle lisärahoitusta , kuinkahan paljon . Mistähän sitten leikataan , kun olemme EU : n ytimessä Saksan kanssa . Kyllä Saulin pitää olla tietoin , kun on ollut valtionvarainministerinä !



