OP:n Heiskanen: USA:n pörssikurssien heilunta oli odotettavissa pitkän nousujakson jälkeen

Anssi Rulamo

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen ei yllättynyt Yhdysvaltojen maanantain rajuista kurssilaskuista. Heiskasen mukaan oli odotettavissa, että pitkän nousujakson jälkeen tulee kurssien heiluntaa.

New Yorkin pörssin keskeinen Dow Jones -indeksi oli maanantaina kaupankäynnin päätteeksi laskenut 4,6 prosenttia. Pudotus oli rajuin sitten vuoden 2011.

– Se kertoo siitä, minkälainen jakso tässä on ollut takana. Niin viime vuoden aikana kuin alkuvuodestakin oli poikkeuksellisen vahvaa nousua Yhdysvalloissa. Tällaisen jakson jälkeen jossakin vaiheessa tulee korjausliikettä ja heilunta lisääntyy, Heiskanen sanoi STT:lle.

– Talous on siirtymässä hieman uuteen vaiheeseen, jossa kasvu on sen verran vahvaa, että se luo inflaatiopaineita. On ymmärrettävää, että markkinat joutuvat uudelleen punnitsemaan sitä tilannetta.

Heiskanen ei usko, että synkkä pörssipäivä antaa aihetta huoleen pidemmästä laskujaksosta. Yhdysvaltojen reaalitalous on varsin vahvalla pohjalla ja näkymät tälle vuodelle ovat edelleen hyvät.

– Toki tämä lisääntynyt heilunta vaikuttaa varmastikin seuraavan vuoden näkymiin jossakin määrin, jos se jatkuu. Itsessään tässä vaiheessa en näe, että tämä muuttaisi olennaisesti talouden näkymiä. Meidän arvioissa oli jo mukana se, että tällaista heiluntaa tulee lisää.

Yhdysvaltojen kurssiheilunta heijastunee tulevina päivinä myös Helsingin pörssiin. Heiskanen arvioi sen saattavan heijastua myös erilaisiin kuluttajaluottamuslukuihin.

Heiskasen mukaan kurssien syöksyminen oli hankala alku Yhdysvaltain keskuspankin uudelle pääjohtajalle Jerome Powellille, joka aloitti tehtävässään maanantaina.

– Ehkä tämä muistuttaa Alan Greenspanin alkua 1987, jolloin myös markkinoille tuli paljon heiluntaa. Ehkä tämä vertaantuu sinne tällaisen pitkän nousukauden jälkipuoliskolle.