Autokauppa vilkastui tammikuussa reippaasti

Vuosi on käynnistynyt autokaupan osalta vilkkaasti. Uusia autoja rekisteröitiin Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan tammikuussa selvästi vuoden 2017 vastaavaa aikaa enemmän.

Henkilöautoja rekisteröitiin tammikuussa 13 579, mikä on 6,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Tammikuun ensirekisteröintien määrä ylitti 13 000 henkilöauton rajan ensi kertaa viiteen vuoteen.

Myös paketti- ja kuorma-autoja rekisteröitiin viime vuotta vilkkaammin. Pakettiautoja ensirekisteröitiin tammikuussa 1 508 ja kuorma-autoja 413. Kasvua pakettiautojen rekisteröinneissä oli 4,7 ja kuorma-autoissa 16,3 prosenttia.

Yhtenä syynä autokaupan vilkastumiseen on talouskasvu, jonka on ennakoitu tänä vuonna jatkuvan. Autokauppaa on piristänyt myös autoveron alennus, joka alensi keskihintaisen auton autoveroa keskimäärin 320 eurolla.