Säästäväisestä miehestä tuli huippumenestynyt yrittäjä - Ikean perustaja Ingvar Kamprad kuollut

Minna Akimo

Huonekaluyhtiön Ikean perustaneen Ingvar Kampradin kuolemasta kerrottiin yhtiön Twitter-tilillä sunnuntaina puolen päivän aikaan. Kamprad nukkui pois lauantaina kotonaan Smålandissa. Kamprad oli kuolleessaan 91-vuotias. Lehtitietojen mukaan hän kuoli lyhyen sairauden jälkeen.

Kun tieto kuolemasta tuli, sadat ihmiset osoittivat surunvalittelunsa Twitterissä ja muissa medioissa.

Ikean omistaman emoyhtiön Ingka Groupin Lars-Johan Jarnheimer kuvailee Kampradia koko 2000-luvun suurimmaksi yrittäjäksi.

– Surullista, mutta samaan aikaan olen iloinen hänen pitkästä elämästään. Luulen, että hänellä on ollut hauskaa rakentaessaan Ikeaa. Hän on ollut vuosituhannen merkittävin ja ikonisin yrittäjäpersoona, Jarnheimer kuvailee Kampradia Dagens Industri -lehden haastattelussa.

Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kommentoi suru-uutista toteamalla, että Kamprad oli ainutlaatuinen yrittäjä,joka merkitsi paljon ruotsalaiselle liike-elämälle.

"Ostoksia ei tehdä tyhjällä vatsalla"

Kamprad perusti Ikean vuonna 1943, vain 17-vuoden iässä. Nuori mies perusti ensimmäisen liikkeensä isältään saamilla rahoillaan. Rahat olivat isän kiitos pojan hyvästä koulumenestyksestä.

Nuoren Kampardin ensimmäinen liike oli sekatavarakauppa, jossa asiakkaille myytiin tavaraa kynistä kalaverkkoihin ja nailon sukkahousuihin. Huonekalut ja kodin sisustustavarat tulivat kuitenkin pian valikoimiin mukaan.

Sittemmin Ikea on tunnettu juuri huonekaluistaan sekä sisustustavaroistaan. Ikea liikkeille kuvaavaa on sekin, että Ikea-liikkeiden sisälle on rakennettu myös ravintola.

– Tyhjällä vastalla ei kukaan tee ostoksia, tiedetään hänen sanoneen.

Sekin tiedetään, että käydessään katsastamassa Espoon Ikean, hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalaislapset saivat lautaselleen lihapullia ilman laskutoimitusta.

– Meillä Ruotsissa ei saa koskaan enempää kuin kymmenen lihapullaa, sillä lautaselle on mahduttava myös puolukkahilloa ja perunamuusia, Kamprad kertoi suomalaistoimittajille kymmenisen vuotta sitten.

Visusta miehestä tuli miljardööri

Ikean perustajan tiedetään eläneen säästeliäästi ja visusti.

Kampard on perustellut säästäväisyyttä sillä, että se kuuluu smålandilaiseen luonteeseen. Hän on myös kertonut ostavansa kaikki vaatteet kirpputoreilta.

Säästeliäs mies loi kuitenkin huonekalujätillään valtavan omaisuuden. Vuosien varrella hän on tehnyt miljoonalahjoituksia muun muassa lasten ja naisten terveyden edistämistyöhön Unicefin kautta. Lisäksi hän on tukenut kotipitäjänsä Agunnarydin kehittämistä.

Lähteet: Lännen Median arkisto, STT, Dagens Industri, Expressen, The Guardian.