TPS:n Pride of Turku on Vuoden mainos

Pride of Turku -kampanja on valittu Vuoden mainokseksi Turussa. HC TPS:n kampanja on Ari Kivi Creativen käsialaa.

Vuoden mainos on Mark Turun järjestämä kilpailu, jonka voittaja ja kunniamaininnat jaettiin torstai-illan Vuoden mainos -gaalassa.

Mainokset mittelivät kolmessa kilpailusarjassa: paras oivallus, paras toteutus ja paras tulos. Kilpailu järjestettiin 20. kerran.

Paras oivallus -sarjan voitti Pride of Turku. Se voitti myös koko kilpailun parhaana Vuoden mainos -palkinnon.

Laajalti keskustelua herättänyt kampanja lähti ajatuksesta, että jääkiekko kuuluu kaikille ja suvaitsevaisuus on mustavalkoinen asia. Voittajatyö edustaa ensi kesänä Suomea Cannes Lions -kilpailussa.

Kilpailuun ilmoitettiin lähes 60 työtä Turusta ja lähialueilta. Kova taso ilahdutti alan huippunimistä koostuvaa tuomaristoa. Tuomaristossa istuivat mm. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen ja Hasan & Partnersin luova johtaja Eka Ruola.

– Tämä kilpailu auraa tietä sille, että maassamme on myös toinen selkeä mainoskeskittymä (Turku), kertoi Ruola kilpailun tiedotteessa.

Paras toteutus -sarjan voiton vei Taisteen suunnittelema Satumainen Aurajoki -mobiilisovellus. Sovellus johdattaa käyttäjät pelilliseen seikkailuun, jossa etsitään ääniraitoja Tuomiokirkon ja Turun linnan väliseltä alueelta. Parhaasta tuloksesta puolestaan palkittiin hyviin myyntilukuihin johtanut LV:n brändiuudistus, jonka toteuttivat yhteistyössä Hungry ja Tauler & Co.