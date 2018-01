Stockmann aloittaa yt-neuvottelut – saattavat johtaa jopa 95 ihmisen irtisanomiseen

Stockmann aloittaa yt-neuvottelut osassa yhtiön Suomen tukitoimintoja. Neuvottelut koskevat noin 350:tä ihmistä toimitus-, talous- ja HR-tehtävissä ja arvioita 95 ihmistä saatetaan irtisanoa, Stockmann kertoo.

Yhtiön tulos parantui viime vuonna, mutta toiminta oli yhä tappiollista. Yhtiön tavoitteena on, että oikaistu liiketulos olisi tänä vuonna positiivinen. Tehostamistoimien tavoitteena on ainakin kahdeksan miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, joiden on tarkoitus toteutua pääosin tämän vuoden aikana, Stockmann kertoo.

Toissa vuonna Stockmann vähensi yt-neuvotteluiden päätöksenä 300 työpaikkaa.