Kaisa Vikkulalle lähtöpassit Sopranosta

Kehitys- ja koulutusyhtiö Sopranon toimitusjohtaja vaihtuu. Kaisa Vikkula lähtee, ja talousjohtaja Panu Kauppinen toimii oman toimensa ohella virkaa tekevänä toimitusjohtajana kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu.

Sopranon hallituksen puheenjohtajan Arto Tenhusen mukaan Vikkula on hoitanut yhtiön saneerauksen ja rakennemuutoksen tiukassa taloustilanteessa. Hänen mukaansa kahden vuoden kehitysohjelma on saatu päätökseen, ja nyt on aika mennä eteenpäin.

Suomalaisten tutkintojen kaupallinen koulutusvienti vapautui tammikuun alussa 2018, ja Sopranon koulutusyhtiöille avautui kokonaan uusi kansainvälinen markkina, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Sopranon koulutusyhtiöitä ovat Tieturi, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, Fintra, Informator ja Management Institute of Finland MIF.