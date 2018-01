Omistajavaihdos tulossa – Helsingin telakka tekee jo tankkeria yhteistyössä ostajaehdokkaan kanssa

Kirsi Turkki

Venäjän valtiollinen United Shipbuilding Corporation etsii kuumeisesti uutta omistajaa Helsingin telakalle eli Arctech Helsinki Shipyardille. Ylen tietojen mukaan omistajaksi olisi nousemassa eurooppalainen monialakonserni Kermas. Telakka-alalla Kermasta pidetään hyvin luontevana vaihtoehtona uudeksi omistajaksi. Helsingin telakka ja Kermaksen omistama, kroatialainen Brodotrokirin telakka rakentavat jo tällä hetkellä yhteistyössä tankkeria.

Arctech Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Esko Mustamäki ei kommentoi millään tavoin Kermas-konsernin nousemista esiin ostajaehdokkaana. Mustamäki sanoo Lännen Medialle ainoastaan, että United Shipbuilding Corporation etsii uutta omistajaa Helsingin telakalle. Taustalla ovat Mustamäen mukaan länsimaiden Venäjälle vuonna 2014 asettamat pakotteet. Ne vaikeuttavat telakan maksuliikennettä sekä länsimaisten pankkien rahoitusjärjestelyjä telakalle. Uusi ostaja ei siis saisi olla pakotelistalla. Aiemmin Helsingin telakan omistajiksi on toivottu myös suomalaisia teollisia kumppaneita. Kiinalaistenkin on arvioitu olevan kiinnostuneita Helsingin telakasta.

Kermas-konsernin toiminnan painopiste on kaivosalalla. Toinen tukijalka on uusiutuva energia. Yhtiö on sijoittanut esimerkiksi tuulipuistoihin ja aurinkoenergiaan. Kermas rakentaa myös matkailukohteita Adrianmeren rannikolle. Brodotrokirin telakka on Kermaksen ainoa telakkasijoitus.

Helsingin telakalla on parhaillaan rakenteilla kaksi alusta, joista toinen, jäätä murtava huoltoalus luovutetaan jo alkavalla viikolla. Ensi syksynä valmistuvaa arktista tankkeria Helsingin telakka rakentaa yhteistyössä kroatialaisen Brodotrokirin telakan kanssa. Arctech rakentaa Helsingissä laivan peräosan ja Brodotrokirin telakka keulaosan. Tankkeri kootaan Helsingissä. Se on toistaiseksi viimeinen Helsingin telakan tilauskirjoissa oleva alus.

Helsingin telakka on keskittynyt jäänmurtajien ja offshore-alusten rakentamiseen. Aikoinaan se rakensi myös paljon risteilijöitä ja autolauttoja. Esimerkiksi Viking Linen Tallinnan lautta, Viking XPRS on rakennettu Helsingin telakalla.

Mustamäki kertoo, että Helsingin telakka aikoo palata risteilijämarkkinoille. Se pystyy rakentamaan maksimissaan 90 000 tonnin aluksia, joten samoista jättiristeilijöiden markkinoista Meyer Turun telakan kanssa se ei kilpaile. Mustamäen mukaan Arctech Helsinki Shipyard on jo tehnyt useita tarjouksia pienempien risteilijöiden rakentamisesta, mutta neuvotteluajat ovat tyypillisesti pitkiä risteilyalalla. Jos telakan pääomistaja ei enää olisi venäläisyhtiö, niin Helsingin telakka pystyisi hankkimaan pääomia länsipankeista uusien risteilyalusten rakentamiseen.

Arctech Helsinki Shipyard Oy aloitti toimintansa joulukuussa 2010, jolloin ­venäläinen United Shipbuilding Corporation osti puolet yhtiöstä korealaisomisteiselta STX Finlandilta. USC hankki myöhemmin koko ­telakan osakekannan. Telakka työllistää noin 600 ihmistä.