Valtakunnansovittelija jätti sovintoehdotuksen mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan. Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus vastaavat valtakunnansovittelijan ehdotukseen tänään kello 19 mennessä.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä valtakunnansovittelijan ehdotuksen. Jos molemmat osapuolet hyväksyvät ehdotuksen, peruuntuvat ilmoitetut työnseisaukset. Jos jompikumpi tai molemmat osapuolet hylkäävät ehdotuksen, työnseisaukset alkavat erittäin todennäköisesti maanantaiaamuna kello kuusi, valtakunnansovittelijan verkkosivuilla kerrotaan.

Teollisuusliitto on ilmoittanut kahdesta mekaanista metsäteollisuutta koskevasta työnseisauksesta. Toinen on ilmoitettu alkavaksi maanantaina ja kestävän viikon. Toisen on ilmoitettu alkavan helmikuun 5. päivä ja kestävän myös viikon.

Helle jätti sovintoehdotuksen viisitoista minuuttia ennen kello yhtä yöllä. Työriidan sovittelua oli jatkettu perjantaista aamu yhdestätoista alkaen.