Ministeriö seisoo verottajan takana pimeiden lahjojen vero-ohjeessa – alle 30  000 euron ilmiantoja ei tutkittu

¨Verohallinto toteaa lisäksi, ettei ohjeistus ole poistanut sitä, että verovelvollisen pitää itse ilmoittaa lahjasta tai perinnöstä verottajalle.

Verohallinto katsoo, ettei se ole rikkonut virkavelvollisuuttaan, kun se on ohjeistanut sivuuttamaan osan ilmiannoista.

Verohallinnon työmenettelyohje ei ole asettanut kanteluissa esitetyllä tavalla kansalaisia eriarvoiseen asemaan, kaikki asiakkaat on verotettu yhdenmukaisesti.¨



Ymmärsinkö oikein: kun verovelvollinen on itse ilmoittanut alle 30000 € lahjasta, niin ao. vero on pitänyt maksaa, mutta kun salaa lahjan vastaanottaneesta on tehty ilmianto, niin veroa ei ole tarvinnut maksaa? Tämähän juuri asettaa kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Lisäksi kaikki tuosta ohjeesta tietoiset ja sen varjolla ilmoittamatta jättäneet verovelvolliset ovat saaneet pelkän tiedon avulla itselleen rahallista hyötyä.

