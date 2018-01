Suomalainen muoti tähtää kohti kansainvälistä menestystä Firenzessä

Elisa Suokko

Firenzen Fortezza da Basso -linnoituksen muurien sisällä käy kova kuhina. Katumuotikuvaajat räpsivät kuvia näyttävästi pukeutuneista messuvieraista, muotitoimittajat jututtavat suunnittelijoita ja maailman muotiliikkeiden sisäänostajat tekevät hankintoja tuleville kausille. Linnoituksessa järjestettävä Pitti Uomo on yksi miestenmuodin tärkeimmistä tapahtumista, joka kerää neljän päivän aikana Firenzeen arviolta 36 000 ammattilaisvierasta.

Yksi messujen vetonauloista on Guest Nation -paviljonki, jonka teemamaa on nyt Suomi. Avajaistiistaina tila on ääriään myöten täynnä.

– Nämä ovat todella kiinnostavia suunnittelijoita. He tulkitsevat ajankohtaisia tendenssejä hyvin omaperäisellä tavalla. Haluan nähdä tätä lisää, Yhdysvaltain Vogue.com-sivuston muotitoimittaja Ahnna Lee kiittelee.

Pitti Uomo on kutsunut paikalle kahdeksan suomalaista vaatemerkkiä: Formal Friday, Mannisto, Nomen Nescio, Rolf Ekroth, Saint Vacant ja Vyner Articles esittelevät messuilla tuoreita mallistojaan, ja Turo ja R-Collection osallistuvat tapahtumaan Ikla Wrightin ja Maria Korkeilan kanssa tehdyillä yhteistyömallistoilla.

– Tietty vinksahtaneisuus on suomalaisen miestenmuodin vahvuus. Meillä ei ole valmiita malleja ja esikuvia seurattavaksi, joten keksimme omat ja uudenlaiset tavat tehdä muotia, arvioi Mannisto-merkkiä luotsaava Julia Männistö. Männistön kohdalla se tarkoittaa käsin painettuja kankaita, joista muotoillaan urheiluvaatetyylistä ammentavia huppareita, kauluspaitoja, housuja ja päällystakkeja.

Suomalainen muotiteollisuus on vielä pienimuotoista, joten Guest Nation -status Pitti Uomossa on sekä hieno saavutus että tärkeä mahdollisuus.

– Me tähtäämme kansainvälistymiseen, ja siinä Pitti on todella tärkeä. Suunnittelimme tämän malliston nimenomaan näitä messuja silmällä pitäen, Formal Friday -merkin suunnittelija Teemu Muurimäki selittää.

Suomessa hänet tunnetaan parhaiten iltapukusuunnittelijana, mutta Formal Friday suorine housuineen ja rennon tyylikkäine takkeineen edustaa modernia miesten arkityyliä.

Muotimerkkien kansainvälinen asiakaskunta luodaan nimenomaan muotimessujen kautta. Se on monen sesongin mittainen prosessi, joka edellyttää osallistumista useille messuille. Muurimäki on esitellyt Formal Fridayta jo Pariisissa ja Soulissa.

Messut puolestaan vaativat rahallista panostusta, ja rahaa suomalaisessa muotiteollisuudessa ei liiemmälti liiku.

– Muotiin sijoittaminen on yhä tuntematon konsepti. Esimerkiksi Lontoossa tilanne on aivan toisenlainen. Siellä uusia suunnittelijoita tuetaan pari vuotta, minkä jälkeen merkit usein muuttuvat tuottoisiksi, Männistö vertailee.

Suomessa tuki löytyy tekijöiden väliltä. Suomi-muoti on kansainvälisessä nosteessa, ja se on suunnittelijoiden, yliopisto-opettajien ja muiden alan ammattilaisten yhteistyön ansiota. Pitti Uomon kaltaiset tapahtumat voivat kääntää kiinnostuksen kannattavaksi muotiliiketoiminnaksi.

– Tämä on juuri se, miten suomalainen muotiala saadaan liikkeelle: ollaan oikeassa paikassa oikealla tuotteella oikeaan aikaan, summaa suunnittelija Heikki Salonen.