Trumpin verouudistus hyödyttää lukuisia suomalaisyrityksiä

Antti Autio

Presidentti Donald Trumpin verouudistus hyödyttää yhdysvaltalaisten yritysten lisäksi kaikkia ulkomaisia yrityksiä, joilla on valmistusta Yhdysvalloissa. OP:n mukaan tällaisia suomalaisyrityksiä on parikymmentä.

– Oleellista on se, että kuinka paljon yhtiöllä on toimintaa Yhdysvalloissa ja nimenomaan sellaista toimintaa, joka perustuu paikalliseen valmistukseen, arvioi OP:n osakestrategi Antti Saari.

Uudistus pudotti vuoden alussa Yhdysvaltain yritysveron 35 prosentista 21 prosenttiin. Suomessa yhtiövero on 20 prosenttia ja Ruotsissa 22 prosenttia.

Saari pitää Yhdysvaltain aiempaa 35 prosentin yritysverokantaa todella korkeana verrattuna mihin tahansa kehittyneeseen talouteen. Hänen mukaansa uusikaan verokanta ei ole poikkeuksellisen alhainen, vaan se on linjassa normaalitason kanssa.

Suomalaisyrityksistä suhteellisesti suurimpia hyötyjiä ovat OP:n mukaan nostolaitevalmistaja Konecranesrakennus- ja ympäristötekniikkayhtiö Uponor ja lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec.

Suurin hyötyjä on Konecranes, jolla vaikutus nettotulokseen pitäisi olla noin 7 prosenttia, OP:n laskelmat kertovat.

– Ei se (vaikutus) mitään massiivista ole, mutta sinällään positiiviset vaikutukset ovat näkyviä, Saari sanoo.

Hänen mukaansa joillakin yhdysvaltalaisyrityksillä hyöty voi olla jopa 25 prosenttia.

Yksi hyötyjistä on konepajayritys Metso. Yhtiön liikevaihto Yhdysvalloissa on 800–900 miljoonaa dollaria (670–750 miljoonaa euroa). Koko konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 runsaat 2,5 miljardia euroa, eli Yhdysvaltain osuus on merkittävä.

– Pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia tulee sitä kautta, että veroaste tulee lähemmäksi normaaleja kansainvälisiä standardeja. Ne tulevat vähentämään verokustannuksia, jotka linkittyvät Yhdysvaltain operaatioihimme, kertoo Metson verojohtaja Jarno Siivola.

Yritysvero vaikuttaa investointeihin, vaikka se ei ole Saaren mukaan ainoa tekijä investointipäätöksiä tehtäessä.

– Voisi sanoa, että yksi negatiivinen tekijä investointien tieltä on poistunut. Kyllä tämä varmaan kasvattaa yhtiöiden halukkuutta investoida Yhdysvaltoihin, Saari arvioi.

Suorien investointien lisäksi suomalaisyrityksiä hyödyttävät epäsuorasti myös yhdysvaltalaisyritysten omat investoinnit. Kärkiyhtiöistä monet valmistavat investointitavaroita.

Siivolan mukaan verouudistus vähentää yhdysvaltalaisyrityksille houkutusta näyttää tulosta maan ulkopuolella. Se voi lisätä verokilpailua muiden maiden taholta, kun verotus siirtyy Yhdysvaltoihin. Muiden maiden reagointi nähdään joskus tulevaisuudessa.

– Uskon, että uudistus tulee lisäämään verokilpailua. Muutos on niin dramaattinen, Siivola sanoo.