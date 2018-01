Fortum otti askeleen lähemmäs vastahakoista Uniperia – E.ON hyväksyi 3,76 miljardin tarjouksen

Jecaterina Mantsinen

Energiayhtiö E.ON:n päätös myydä toisen saksalaisen energiayhtiön Uniperin osakkeet Fortumille oli odotettu, sanoo osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen OP:sta.

– Siitä yhtiöt olivat sopineet jo aiemmin ja tarjousasiakirja oli julkisuudessa ja siinä aika yksityiskohtaisesti kerrottiin kaupan ehdoista, Parkkinen sanoo STT:lle.

Kauppa on Parkkisen mukaan suuruusluokassa merkittävä, ja sillä on Fortumille suuri merkitys. Hän sanoo, että Uniper on hyvässä kunnossa ja tekee tällä hetkellä mukavasti tulosta.

– Kun Fortum yhdistää omistusosuutensa mukaisen (Uniperin) tuloksen omaan tulokseensa, sillä on myös Fortumin tulosta nostava vaikutus.

Parkkisen mukaan kovin suuria johtopäätöksiä ei voi tehdä siitä, mitä E.ON:n ja Fortumin Uniper-kauppa tarkoittaa koko alan näkökulmasta.

– Euroopan energiasektori on hyvin hajaantunut edelleen.

Fortum ilmoitti maanantaina tiedotteessaan, että E.ON päätti maanantaina myydä sille omistamansa lähes 47 prosentin osuuden Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista.

Osuuden arvo on 3,76 miljardia euroa, mistä laskien Uniperin kokonaisarvo on 8,05 miljardia, sanoo Fortumin projektiviestinnän johtaja Pauliina Vuosio.

– Ostotarjouksessa ei ole muita ehtoja, eli se toteutuu. Vaikka se on toki ehdollinen vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnälle.

Kauppa koskee kaikkia E.ON:n omistuksessa olevia osakkeita.

Uniper on vastustanut Fortumin tulemista yhtiön omistajaksi. Joulukuussa se torjui Fortumin ostotarjouksen nostamalla vuotuista osinkoaan keskimäärin 25 prosentilla vuoteen 2020 saakka. Vuosio ei kommentoi tarkemmin, kuinka yhteistyö Uniperin kanssa sujuu nyt.

– Olemme aloittaneet heidän kanssaan keskustelut yhteistyön muodostamisesta sitten, kun meistä heidän tulee omistajansa, mutta keskustelujen sisältö on luottamuksellista.

Maanantaina sinetöidyn kaupan seurauksena Fortum joutuu tekemään tarjouksen lopuista Uniperin osakkeista. Saksan lain mukaan, kun tehdään ostotarjous näin suuresta osuudesta, ostajan täytyy tehdä tarjous myös kaikille muille osakkeenomistajille, Vuosio sanoo.

– Tarjous jatkuu kaikille muille osakkeenomistajille 16. päivään saakka, minkä jälkeen todennäköisesti seuraa parin päivän tauko. Sitten on Saksan lainsäädännön mukainen jatkoaika, joka alkaa 20. tammikuuta ja päättyy 2. helmikuuta.

Vuosion mukaan Fortum on ensisijaisesti tavoitellut E.ON:n osuutta Uniperin osakkeista.

– Mutta totta kai kaikki osakkeet, joita halutaan myydä, ovat tervetulleita.

Parkkisen mukaan tällä hetkellä ei ole tiedossa, että kovin moni osakkeenomistaja olisi E.ON:n lisäksi kiinnostunut Fortumin ostotarjouksesta.