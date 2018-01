Dow Jones jatkaa ennätysnousuaan

New Yorkin pörssin keskeinen Dow Jones Industrial -indeksi on jatkanut tänään nousuaan. Dow Jones on kohonnut noin 0,4 prosenttia pörssin avauduttua.

Indeksi kapusi torstaina ensimmäistä kertaa 25 000 pisteen rajan yli. Samalla indeksi teki myös historiansa nopeimman tuhannen pisteen nousun. 24 000 pisteen rajapyykin indeksi ohitti marraskuun lopulla.

Myös Euroopassa oli tänään nousupäivä. Frankfurtin pörssin DAX-indeksi eteni 1,11 prosenttia ja Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi 0,21 prosenttia. Helsingin pörssi kohosi 0,54 prosenttia.

BBC:n haastattelemien pörssianalyytikkojen mukaan New Yorkin pörssin ennätysnousu ei kuitenkaan ole järin yllättävää. Pörssikursseja siivittää Yhdysvaltain kasvava talous ja työllisyys sekä laaja verouudistus. Dow Jones ylsi viime vuonna uuteen ennätyslukemaan peräti 71 kertaa, mikä on suurin lukema indeksin vuonna 1896 alkaneessa historiassa.

Wall Streetin analyytikot ovat ennakoineet positiivisen pörssivireen jatkuvan myös tänä vuonna, joskin mahdollisesti viime vuotta maltillisempana.