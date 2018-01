Taloussanomat: S-ryhmä aloittaa yt-neuvottelut Stockmannin Herkun oston jäljiltä

Varmastikaan ei ole ikäsyrjintää

Ennen yrityskauppoja on mietitty ja pohdittu tyntekijöitä, eikä syy ole että potkitaan vanhat työntekijät ja palkataan tilalle ulkomaalaisia hierojia arvostettuun työpaikkaan.



Vanhuskortti on vääriä käsityksiä!



Pitkän työuran omaavat henkilöt osaavat hyvin multipaljon ja osaamista ja taitoa, sitä myymälätaidokkuutta ei opita some-viesteillä.



Someilijat voivat lähteä kassalle töihin ja istua siinä ja mennä koko ajan tupakalle ja tauolle ... sitten facebookiin että "mä osaan kassajutskan mutta noi hyllyt on ihan tyhjiä ja ei oo mitä myydä! Miksi ne hyllyt on tyhjiä!".





