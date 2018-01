Jori Liimatainen

Sp-Kodin Sirpa Gustafsson välittää Turun Itäisellä Pitkälläkadulla tarjouskaupan kohteena olevaa kaksiota. Myynti on aloitettu 127 000 eurosta ja viimeinen tarjous, jota ei myyjän toimesta hyväksytty, on ollut 135 000 euroa. Gustafssonin mukaan kysyntää on ollut kiitettävästi ja kohdetta seuraa lähes 30 kiinnostunutta.