Norjassa yli puolet uusista autoista sähkö- tai hybridiautoja

päästöharha

Miten se päästöttömyys on siellä päätelty ? Päästöjä ovat ja tuotttavat nähtävästi edelleen kaikki autojen valmistuksen vaiheet, kaivosten ensimmäisen kuopan kaivamisesta, raaka-aineiden jalostus ja tarvittavien koneiden ja valmistuksen vaiheissa.

Päästöjä on syntynyt jo ennenkuin auto on linjalta valmistunut.

Minne nämä unohtuvat ?

Norjassa tosin on luontaisesti paljon vesisähköä, joten siinä jonkinlainen etu kyllä on.

Toistaiseksi akkujenkin kapasiteetti on ajan mukaan aleneva.

Mutta ei sähköauto päästötön ole, se ei vain kuulu sen imagoon eikä oikein pidä paikkaansa.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.