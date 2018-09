Mobiilisovelluksiin erikoistunut Systems Garden tuli Turkuun, etsii sovelluskehittäjiä

Mobiilisovellusten asiantuntija Systems Garden on avannut toimipisteen Turkuun. Turvallisuuden, dokumentoinnin ja työnjohdon sovelluksiin erikoistunut yritys on toiminut Turussa joitain viikkoja, ja se etsii nyt uusia sovelluskehittäjiä ja -suunnittelijoita.

– Sanotaan, että nykyaikaisessa työssä paikalla ei ole merkitystä, mutta asiakkainamme on teollisuutta ympäri Suomen, ja meille on luontevaa toimia heidän lähellään. Sijoittuminen esimerkiksi Helsingin Kehä I:n sisäpuolelle ei olisi meille järkevää, koska asiakkaamme eivät ole siellä, Systems Gardenin toimitusjohtaja Pirkka Paronen sanoo tiedotteessa.