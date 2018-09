Irakilaiskaksosten oikeudenkäynti siirtyi — Hovissa kuullaan kolmea uutta todistajaa, neljäs ei voi todistaa sukupuolensa takia

Vakava varoitus

"hänen uusi heimonsa on ilmoittanut, ettei hän voi naisena todistaa oikeudessa"

- juuri tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, ettei Suomessa anneta sharia-laille ja muslimien sisäisille selvittelyelimille tippaakaan valtaa. Muuten musliminaisten tilanne maassamme muodostuu katastrofaaliseksi. He elävät länsimaisessa demokratiassa, mutta eivät saa nauttia länsimaisesta oikeusjärjestelmästämme. Sen sijaan he joutuvat kärsimään samasta alistamisesta ja ihmisarvojen polkemisesta, kuin lähtömaassaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.