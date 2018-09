Akateemisesta soutumestaruudesta kisataan torstaina – Förin kulku keskeytyy hetkellisesti

Soututapahtuma Aurasoudut järjestetään Aurajoessa torstaina 13.9.

Turun ja Tampereen yliopistojen opiskelijoista koostuvat edustusjoukkueet ottavat toisistaan mittaa kello 17 käynnistyvässä päämittelössä.

Soutajien reitti kulkee Varvintorin kohdalta Auransillan kupeeseen Apteekkimuseon edustalle.

Koska soutajien reitti kulkee Förin ohi, tulee kaupunkilautta olemaan soutukilpailun aikana tauolla kello 16.55–17.15.

– Pyydämme kaupunkilaisilta hieman kärsivällisyyttä ja huomioimaan soututapahtuman aiheuttaman pienen katkoksen Förin liikennöinnissä, kertoo Aurasoutu ry:n puheenjohtaja Raili Kronström yhdistyksen tiedotteessa.

Kilpailu järjestetään jo 58. kerran.

– Aurasoudut on ensimmäisen kerran järjestetty vuonna 1927 Turun Yliopiston ja Åbo Akademin välillä, joten meillä on pitkät perinteet. Vuosien varrella soututapahtuman suosio on kuitenkin vaihdellut paljon. Olisi mahtavaa, jos tulevaisuudessa voisimme kasvattaa Aurasouduista Turun oman vastineen Harvard-Yale Regatalle, Kronström toteaa.

Soutujoukkueet palkitaan mitalein ja voittajajoukkue kiertopokaalilla.

Ensimmäistä kertaa Aurasouduissa kuullaan myös livemusiikkia, kun kello 16 soutuyleisöä viihdyttää jokirannassa trubaduuriyhtye Kalevauva.fi.

– Halusimme saada lisää kannustusjoukkoja jokirantaan seuraamaan perinteistä soutukilpailua, joten olemme panostaneet myös tapahtuman oheistoimintaan järjestämällä kaikille avoimen konsertin. Kaikki ovatkin tervetulleita kannustamaan soutujoukkueita, kuuntelemaan livemusiikkia ja nauttimaan tapahtuman tunnelmasta.