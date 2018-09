Turun Hopen kamppailu tilanpuutteen kanssa päättyi

Vähävaraisia perheitä auttava Turun Hope on saanut uuden yhteistyökumppanin myötä lisää toimitilaa.

Aiemmin tilanpuutteen kanssa kamppailleen yhdistyksen asiakasperheiden määrä on lisääntynyt tasaisesti jo usean vuoden ajan.

– Avustettavien lapsiperheiden määrä Turun seudulla on kasvanut, mutta onneksi myös apua tarjoavia lahjoittajia on entistä enemmän. Tilanpuutteen vuoksi emme ole voineet vastaanottaa kaikkia tavaralahjoituksia. Nyt olemme onneksi saaneet kauan kaivattua lisätilaa, Turun Hopen tiiminvetäjä Arja Heinonen kertoo.

Hope ry aloitti toimintansa Turussa vuonna 2012. Toiminnan piiriin kuuluvat myös ympäristökunnat Paimio, Sauvo, Naantali, Rusko, Lieto ja Somero.

Viime vuonna avustettavia perheitä oli yhteensä noin 450 ja lapsia ja nuoria yli 1 000.

Asiakkaat tulevat sosiaali- ja perhetyön sekä diakoniatyön kautta, osa ottaa yhteyttä itse.

Turun Hopen uudet toimitilat sijaitsevat nykyisten tilojen vieressä Itäharjulla, osoitteessa Voimakatu 5.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olemme erittäin kiitollisia uusista isommista tiloista. Nyt meillä on mahdollisuus laajentaa toimintaamme entisestään ja sitä kautta auttaa uusia apua tarvitsevia perheitä, Arja Heinonen kiittää.

Yhdistyksen toiminta on lähtenyt kesän jälkeen vauhdikkaasti käyntiin.

– Alkusyksyn koulureppukampanja onnistui yli odotusten. Hansakorttelin keräyspisteeseen tuotiin lahjoituksina yli 300 reppua, Arja Heinonen iloitsee.

Reppukeräyksen tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi kerran elämässään koulun alkaessa uusi reppu.

Yhdistys tiedottaa säännöllisesti Facebook-sivuillaan, mitä tavaroita milläkin hetkellä erityisesti kaivataan.

Tällä hetkellä haussa on lasten ja nuorten syysvaatteita.

Myös lähestyvä joulu on yhdistykselle erittäin kiireistä aikaa.

– Marraskuussa järjestämme joulukalenterikampanjan, jonka tavoitteena on saada joulun odotuksen iloa asiakasperheidemme lapsille. Lisäksi perinteinen joululahjakeräys käynnistyy marraskuun lopussa. Jokainen lapsi ja nuori on pakettinsa ansainnut, ja siksi joululahjakeräys on meille hyvin tärkeä, Arja Heinonen korostaa.