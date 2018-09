Koroisten talkoissa kerätään talteen pellavaa ja hamppua

Koroisten tilalla pidetään tulevana viikonloppuna kyläjuhlat, ja sunnuntaina 16. syyskuuta on tiedossa myös sadonkorjuutalkoot. Luvassa on esimerkiksi pellavien nyhtämistä, niputtamista ja likoon laittamista. Lisäksi on hamppujen korjuuta, loukuttamista ja ripustamista haasioille kuivumaan. Tapahtuma kestää kello 11–15. Kello 12 infotaan Peltotalkoot-hankkeesta.

Talkoolaisille tarjotaan ruokaa Koroisten kahvilasta. Kahvila on avoinna jo lauantaina kello 14 alkavista kyläjuhlista tapahtuman päättymiseen eli sunnuntaihin kello 16 asti. Juhlilla on muun muassa musiikkia, taidetta, sirkusta ja läpi yön kestävä teräksenvalmistusnäytös.

Elävän kulttuurin Koroinen ry kylvi nyt kerättävät kuituhamput ja -pellavat Turun kaupungilta vuokrattuun peltoon keväällä. Talkoolaiset pääsevät kokeilemaan omin käsin vanhoja menetelmiä valmistaa ja muokata pellava- ja hamppukasvit kuiduksi myöhempää kehruuta varten.

Yhdistys ottaa myös mielellään vastaan lahjoituksina tai lainaksi kuitukasvien perinteisiä muokkausvälineitä, kuten pellava- ja hamppuloukkuja, -lihtoja, häkilöitä ja rohkia.