Huuhkajien pelit siirtyivät maksukorttien ja nettipalveluiden taakse – vaikeuttaako se nosteen rakentamista?

Tapio Neva

Kerrankin Suomen jalkapallomaajoukkue aloittaa jonkun karsintarupeaman lupauksia antavasti, mutta sitten penkkiurheilijoilla on uusi ongelma: ottelut eivät näy miltään tv-kanavalta ilmaiseksi.

Tämän henkisiä kommentteja on saanut lukea sosiaalisesta mediasta ja jalkapalloihmisten keskustelufoorumeilta verkosta.

Suomi aloitti Kansojen liigan kukistamalla kotikentällään lauantaina Unkarin. Tänään tiistaina Suomi kohtaa Turussa Viron.

Tähän asti Huuhkajien pelit ovat näkyneet Ylen kanavilla, mutta lähetysoikeuksia koskeva sopimus päättyi viime syksyn MM-karsintaotteluihin.

Nyt Suomen jalkapallomaajoukkueen pelien oikeudet ovat Viasat-kanavan emoyhtiö MTG:n hallussa. Huuhkajien otteluita voi seurata maksullisten Viasat-kanavien ja Viaplay-palvelun lisäksi ilmaiselta Viafree-nettipalvelusta.

Viasat Finland ei kerro julkisuuteen, kuinka paljon lauantaisella Suomi–Unkari-ottelulla oli katsojia heidän jakelukanaviensa kautta. Lienee kuitenkin selvää, että määrä on huomattavasti pienempi kuin olisi ollut, jos peli olisi nähty entiseen tapaan Ylen kanavien kautta.

Palloliiton intresseissä on luonnollisesti pönkittää orastavaa nostetta, mutta kuinka paljon maksukortti- ja striimipalveluviidakko vaikeuttaa tätä työtä?

– Ihan ensiksi pitää sanoa, että tilanne ei ole meille mitenkään yllättävä. Tämä on ollut tiedossamme puolitoista vuotta, kun kaikki maat yhdessä sitoutuivat luovuttamaan neuvotteluoikeudet tv-sopimuksista UEFA:lle (Euroopan jalkapalloliitto). UEFA teki normaalit tarjouskierrokset ja valitsi Suomen osalta parhaan ratkaisun.

– Yhteistyö Viasatin kanssa on vielä alussa, joten vaikea sanoa, miten mikäkin asia vaikuttaa mihinkin. Se on kuitenkin käynyt selväksi, että Viasat on tosissaan mukana, tämä on heillekin iso investointi, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo.

Casagrande haluaa nähdä uudessa tilanteessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

– Hyvä asia on esimerkiksi se, että Viasat pystyy tarjoamaan katsojille koko kattauksen Week of Football -konseptin kautta. Itsekin katsoin eilen Italia–Portugali-ottelun.

Kansojen liigan kautta on tarjolla neljä paikkaa jalkapallon vuoden 2022 EM-lopputurnaukseen. Loput 20 kisapaikkaa menevät kymmenen varsinaisen EM-karsintalohkon kahdelle parhaalle maalle.