Turun yliopiston syöpätutkimus sai Minervasäätiön Medix-palkinnon

Minervasäätiön Medix-palkinto myönnettiin tänä vuonna solujen tarttumista ja syöpää selvittävälle Turun yliopiston tutkimusryhmälle, jota johtaa akatemiaprofessori Johanna Ivaska. Tutkimusryhmä työskentelee Turun biotekniikan keskuksessa. Keskusta ylläpitävät Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, ja se myönnetään kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle.

Palkinto myönnettiin nyt tutkimuksesta, jossa selvitettiin solujen tarttumisaktiivisuutta ympäröivään kudokseen. Tutkimuksessa löydettiin proteiini, joka estää syövän leviämistä. Kyseinen SHANK-proteiini vähentää syöpäsolujen liikkumista ja estää niiden tarttumista kudoksiin. Vastaavasti geenivirheet tässä proteiinissa heikentävät tarttumista estävää vaikutusta.

Tutkimusryhmän löydöksillä on merkitystä syövän leviämisen ymmärtämisen lisäksi myös autismiin liittyvien hermosoluhäiriöiden ymmärtämisessä.

– SHANKista on tiedetty, että sillä on yhteys autismiin. Mutaatio SHANK-proteiinissa tai proteiinin puuttuminen kokonaan altistaa vakavalle autismille, mutta mekanismia, jonka kautta se tapahtuu, ei ole tähän mennessä tunnettu. Myös se selvitettiin tutkimuksessamme, Johanna Ivaska sanoo tiedotteessa.

– Tämä on esimerkki siitä, mitä tieteellinen perustutkimus on parhaimmillaan. Lähdemme selvittämään jotakin ongelmaa, ja yllättäen eteen tulee hyvin odottamattomia yhteyksiä. SHANK-proteiinia ei ollut koskaan aikaisemmin tutkittu syövän yhteydessä. Kun me aloimme syöpätutkijoina selvittää yhteyttä, meistä tuli samalla autismin tutkijoita.

Syövän ja autismin välillä ei kuitenkaan ole sellaista yhteyttä, että sairastuu syöpään, jos sairastaa autismia tai päinvastoin.

Ivaska ei halua arvioida, missä vaiheessa tutkimusta voidaan hyödyntää näiden sairauksien hoidon ja lääkkeiden kehittämisessä, mutta hän uskoo, että ennen pitkää niin tapahtuu. H

Johanna Ivaskan johtama monitieteinen tutkimusryhmä on tehnyt yhteistyötä kahden ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Tohtori Igor Barsukovin ryhmä Liverpoolin yliopistossa on selvittänyt SHANK-proteiinin kolmiulotteista rakennetta. Neurobiologi Hans-Juergen Kreienkamp Ihmisgenetiikan Instituutista Hampurista on tutkinut SHANK-proteiinin toimintaa hermo- ja syöpäsoluissa.

Medix-palkinnon jakaa Helsingin yliopisto ja se myönnettiin nyt 31. kerran. Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa vuosittain Oy Medix Ab, jonka pääomistaja on Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä tieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.

Nyt palkittu tutkimus on julkaistu Nature Cell Biology -lehdessä otsikolla ”SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras”.