Nainen osti koiran mahdolliselta pentutehtailijalta Turussa – Frank-pentu jouduttiin lopettamaan

Marika Lempää

Turkulainen Suvi Ekholm osti 2. syyskuuta koiranpennun mahdolliselta pentutehtailijalta Turun Suikkilassa. Ekholm kertoo tapauksesta julkisessa Facebook-päivityksessään, jota on jaettu jo lähes viisituhatta kertaa.

Ekholm löysi koiran Tori.fi -sivuston myynti-ilmoituksen kautta. Ilmoituksessa myyjä kertoi koiran olevan jackrusselinterrierin ja kääpiövillakoiran sekoitus. Sähköpostiviestin kautta tavoitettu myyjä lähetti kuvia pennuista, jonka jälkeen sovittiin tapaaminen. Pian selvisi, että pentu voisi lähteä ostajan mukaan saman tien. Ostaja sai myyjän osoitteeksi Bergeninkatu 2. Rapun tai asunnon numeroa myyjä ei kertonut.

Ostaja soitti myyjälle osoitteeseen päästyään, jolloin myyjä saapui pennun sekä aikuisen jackrusselinterrierin kanssa pihalle. Pennun hinta oli 500 euroa, jonka ostaja maksoi tilanteessa käteisellä.

– Kaikki kävi niin nopeasti, etten osannut vaatia sisälle pääsyä. Luulin ostaneeni pennun tavallisesta perheestä ja oletin että emokoiralla on ulkoiluaika, jonka takia he tulivat pihalle, Ekholm kertoo Turun Sanomille.

Pian kotiin päästyään pentu alkoi oksentamaan kirkasta nestettä. Koira myös vaikutti väsyneeltä ja joi paljon. Ekholm toimitti koiran eläinlääkäriin, jossa tällä todettiin parvovirus. Koira jouduttiin lopettamaan.

– Olimme aivan murheen murtamia. Samaan aikaan surusta itkien pesin keskiyöllä kotimme lattioita ja hävitin pennulle kuuluvia tarvikkeita, Ekholm kertoo päivityksessään.

Ekholm yritti tavoittaa myyjää tuloksetta sähköpostitse ja puhelimitse. Myyjän antama numero selvisi prepaid-liittymäksi, jonka omistajaa ei pysty selvittämään.

Ekhol kertoo Turun Sanomille saaneensa Facebook-päivityksensä kautta useita yhteydenottoja samanlaisista tapauksista.

– Myyjä on esiintynyt useilla eri nimillä. Turun lisäksi hän on toiminut muun muassa Espoossa, Tampereella ja mahdollisesti Salossa. Useampi ihminen on jo alkuvuodesta hakenut pennun tästä samasta osoitteesta Turun Bergeninkadulta, Ekholm kertoo.

Myöhemmin paljastui, että samoilla pentujen kuvilla on myyty koiria myös toisella verkkosivustolla.

Ekholm kertoo, että aikoo mahdollisesti mennä etsimään miestä Bergeninkadulle.

– Yksin en ole uskaltanut sinne mennä, mutta tarkoitus olisi. Muutamia yhteydenottoja olen saanut ihmisiltä, jotka asuvat siellä, että he pitävät silmänsä auki.

Ekholmin mukaan myyjä on noin 30-vuotias mies. Ostotilanteessa mies ei puhunut paljoa.

– Mies puhui selvää suomea. Itse en aluksi ajatellut, mutta jälkeenpäin kun muutama muu asiasta mainitsi, niin mies saattaisi olla venäläistä tai virolaista syntyperää.

Ekholm kertoo tapauksesta varoittaakseen muita. Rahaa Ekholmilla on pennun ostohinnan lisäksi kulunut noin 500 euroa eläinlääkärikuluihin.

– Rahalliset menetykset eivät ole tässä tärkeintä, vaan se, että toiminta saataisiin loppumaan. Toivon, että ihmiset oppisivat tästä. Meitä on paljon, jotka ovat joutuneet huijatuksi. Tosin en ole varma, olisinko voinut jättää pentua, vaikka hälytyskelloni olisivat soineet.

Suvi Ekholm

Ekholm on tehnyt asiasta sähköisen rikosilmoituksen, joka ei vielä toistaiseksi ole kirjautunut poliisin järjestelmään. Turun kaupungin valvontaeläinlääkäri Tiina Korte-Mattila on kuitenkin jo tietoinen tapauksesta.

– Törmäsin juttuun sosiallisessa mediassa ja olen sen jälkeen viestitellyt ostajan kanssa. Sen enempää itselläni ei vielä ole tietoa. Jos tässä nyt oikeasti on kyse pentutehtailusta tai laittomasta koirien maahantuonnista, niin ihminen on varmasti jo tyhjentänyt asunnon ja siirtynyt muualle tekemään kauppaa, Korte-Mattila toteaa.

Korte-Mattilan mukaan pentutehtaisiin on Turussa törmätty harvoin. Pentutehtailusta puhutaan, kun koiria tai kissoja kasvatetaan myytäväksi eläinten tarpeita laiminlyöden rahallisen voiton maksimoimiseksi.

– Minulle ei ole kolmeen vuoteen tullut yhtään tapausta. Laittomia maahantuonteja välillä putkahtaa esiin, mutta silloinkin tulee ilmoitus itse ostajalta, jonka jälkeen selvitellään onko rokotukset ja muut kunnossa.

Parvovirus leviää nopeasti, ja se on vaarallinen erityisesti pennuille sekä vanhoille ja yleiskunnoltaan heikoille koirille. Taudille ei ole hoitoa, mutta sitä vastaan on kehitetty rokotteita, jotka kuuluvat koiran perusrokotusohjelmaan.

– Ihmiset eivät välttämättä ajattele asiaa sen enempää ostaessaan näitä pentuja. Ajatellaan kenties, että nyt on pentu pelastettu kurjista olosuhteista ja nyt on kaikki hyvin, vaikka todellisuudessa he ovat vain rahoittaneet pentutehtailutoimintaa. Lisäksi ulkomailta tuodut parvoviruspositiiviset pennut lisäävät infektiopainetta meidän omaan koirapopulaatioon, Korte-Mattila sanoo.

– Se, että myyjä ei päästä asuntoon sisälle, vaan myy koiran pihalla tai takalaatikosta pitäisi saada ihmisten hälytyskellot soimaan.