Tanssia koko sydämellä

– Isosiskoni ja hänen kanssaan samanikäinen serkkuni harrastivat kilpatanssia. Kiitos myös vanhemmilleni, että he tarjosivat mahdollisuuden kokeilla erilaisia lajeja. Innostuin kilpatanssista, ja nopeasti siitä tuli tärkeä harrastus, Mikko Ahti kertoo.

Ahdin nuoruudessa poikien tanssiharrastukseen liittyi vielä vahvoja stereotypioita.

– Ala-asteella jotkut pojat kommentoivat joskus harrastustani. Se johtui lähinnä siitä, että heillä ei ollut ymmärrystä, mitä tanssi on. Kävimme koulussa esiintymässä serkkuni Niinan kanssa. Kommentointi loppui siihen. Niina oli pitkään tanssiparini.

Kilpaurallaan Ahdilla on takana monia saavutuksia. Hän on voittanut Suomen mestaruuksia lapsiluokasta aina aikuisten 10-tanssimestaruuteen sekä ammattilaisena vakioiden Suomen mestaruuden. Kansainvälisellä areenalla paras menestys on yhdeksäs sija 10-tanssin MM-kilpailuista. Aikuisiän mestaruudet Ahti voitti vaimonsa Carina Ahdin kanssa.

Aikuisiällä kilpaurheilutausta tarjosi luonnollisen siirtymän unelma-ammattiin tanssinopettajaksi ja tanssitaiteilijaksi. Ammattilaiseksi Ahti siirtyi keväällä 2003 suorittaen sekä kotimaisen että kansainvälisen tanssialan tutkinnon.

– Olen aina ollut liikunnallinen ja taiteellinen, en niinkään lukijatyyppi. Jos urani ei olisi rakentunut tanssille, liittyisi se varmasti johonkin muuhun liikuntamuotoon.

Syksyllä 2011 Ahti ja hänen vaimonsa Carina perustivat Turkuun Tanssistudio Centron yhdessä Janica Saarnin ja Leena Laitalan kanssa. Centrossa Ahti opettaa monia tansseja lavatansseista kilpatanssiin ja zumbaan. Lisäksi hän opettaa kilpatanssia tanssiseura Bolerossa vaimonsa kanssa.

– Vaimoni on Turun seudulta. Vaikka olen itse kotoisin pääkaupunkiseudulta, Turku tuntui hyvältä vaihtoehdolta opettaa ja valmentaa tanssia. Siihen aikaan täällä ei ollut kilpatanssin ammattilaisia juurikaan tarjolla.

– Turku on muutenkin vireä ja monipuolinen tanssikaupunki. Tanssia on tarjolla monessa muodossa ja kaikenikäisille.

Kilpatanssi lajina elää Ahdin mukaan nyt hieman seesteistä vaihetta. Hän pohtii, että lajin alussa oleva kilpa-sana saattaa nostaa kynnystä harrastuksen aloittamiselle.

– Itselle pitää olla armollinen. Aina lähdetään liikkeelle alkeista, ja tämän päälle rakennetaan lajiosaamista.

Tanssistudio Centrossa on tarjolla monia lajeja kuten kilpatanssia, lastentanssia, Dancemix-tunteja, lavatanssia sekä useita erilaisia tanssiliikuntatunteja. Ryhmiä on sekä aikuisille että lapsille. Uutena kokeiluna nyt syksyllä on pop up -lavatanssin alkeet.

– Idea lähti pop up -myymälöistä. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen kokeilutunteja, jotta ihmiset pääsevät testaamaan lajia.

Ahti hymyilee itse olevansa oppimisessaan välillä kärsimätön.

– Ne tilanteet ovat harmittaneet, jos jonkun asian omaksuminen on kestänyt kauemmin. Mutta kuten monessa muussakin asiassa, kun nukkuu yön yli, asiat selkiytyvät ja keho sisäistää opittua helpommin.

Lennart Holmberg

Opettajana Ahti määrittelee olevansa selkeä, tarkka ja vaativa, mutta pilke silmäkulmassa toimiva.

– Olen rauhallinen ja maltillinen opettaja. Pyrin rakentamaan mukaan huumoria. Vaikka vaadin tarkkuutta, tekemisessä pitää olla letkeyttä ja heittäytymistä.

Keho on tanssijan työväline, ja siitä on pidettävä huolta – myös mielestä ja vireydestä.

– Teen pitkiä työpäiviä. Terveellinen ruokavalio on tärkeää, kuten myös riittävä lepo. Nyt olen opetellut menemään nukkumaan ajoissa. Tanssin lisäksi pelaan golfia 10-vuotiaan poikani kanssa, vaimoni ja koiramme kanssa teemme pitkiä metsälenkkejä. Metsä on hyvä paikka rauhoittumiselle.

Tänä syksynä Ahdin pitää jälleen kiireisenä Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelma. Ohjelman tuoma julkisuus on muuttanut tanssijan arkea, mutta positiiviseen suuntaan.

– Ohjelma on tuonut kilpatanssia enemmän ihmisten tietoisuuteen. Minulle ohjelma on tarjonnut lisää työtarjouksia tanssin parissa.

– Esimerkiksi kuluneelle kesälle tein koreografian Lappeenrannan kesäteatterin Kaunis Veera -musikaaliin vuoden 2007 Tanssii tähtien kanssa -parini Sari Siikanderin kanssa. Siikander ohjasi näytelmän.

Tanssikoulunsa ja sen kehittämisen lisäksi Ahti toivoo tulevaisuudelta lisää vastaavia kokemuksia.

– Tykkään tehdä koreografioita ja olla mukana erilaisissa taiteellisissa projekteissa.

Pop up -lavatanssin alkeet perjantaisin klo 17.30–18.30. 14.9. Cha cha cha -perusteet, 26.10. hitaan valssin perusteet ja 16.11. foksin perusteet. Tunnit ovat maksuttomia. Tanssistudio Centro, Pitkämäenkatu 6, Turku.