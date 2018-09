Kolumni: (Älä) erotu massasta!

Muistan ilkeät sanat yhä, vaikka tapahtuneesta on kulunut jo liki kolmekymmentä vuotta. Se tapahtui ala-asteella välitunnin jälkeen. Luokkakaverini sanoi, että minulla on väärät sääret ja silmäni karsastaa. Kuulin nuo sanat vain kerran, mutta ne loukkasivat. En ollut kiinnittänyt ulkonäössäni huomiota kyseisiin seikkoihin, mutta sanojen jälkeen katselin itseäni toisin. Sanat ovat kaikuneet mielessäni aina silloin tällöin, mutta onneksi en takertunut niihin. Sääreni eivät ehkä ole ihan suorat ja toinen silmäkään ei aina pysy ”suorassa”, mutta mitä väliä. Ikävät sanat eivät jättäneet minuun pysyviä arpia, mutta sillä on merkitystä, että muistan ne yhä. Mitä jos joku olisi toistanut sanoja viikosta, kuukaudesta ja ehkä jopa vuodesta toiseen?

Uutisten perusteella koulukiusaaminen tuntuu omista kouluajoista yleistyneen ja raaistuneen. Siitä huolimatta, että asiasta puhutaan enemmän kuin ennen, ja kiusaamista yritetään ehkäistä ja kitkeä erilaisten ohjelmien ja kampanjoiden avulla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vähävaraisuus altistaa koulukiusaamiselle. Pelastakaa Lapset ry:n elokuussa julkaistu Lapsen ääni 2018 -verkkokyselyn mukaan lähes 70 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista on kokenut kiusaamista, ja hyvätuloisiksi itsensä määritelleistä lapsista kiusaamista on kokenut 40 prosenttia.

Lapset tunnistavat köyhyyden erilaisten ulkoisten tunnusmerkkien, kuten vaatteiden, lelujen, pelien, kännyköiden tai urheiluvälineiden perusteella. Nuorten suhdetta brändeihin tutkineen kauppatieteiden tohtori Samil Adelinin mukaan tällaiset symboliset, näkyvät tuoteryhmät korostuvat kiusaamisessa. Kiusatuksi voi joutua niin edullisia markettivaatteita kuin kalliita luksusmerkkejä käyttävä lapsi. Ylen Aamu-tv:n haastattelussa Adelin sanookin, että pukeutumisessa ääripäiden välttäminen on nuorelle turvallinen tie. Turvallisia vaatemerkkejä ovat kuulemma H&M, Nike, Puma ja Adidas.

Tutkijan antama kuva on hyvin yksioikoinen: nuoren on sulauduttava massaan, joukosta ei saa erottua, jos ei halua tulla kiusatuksi. Ja taas kerran kiusaamisen syy vieritetään kiusatun niskaan: Mitäs laitoit väärän merkkiset vaatteet!

Samaan aikaan, kun meille aikuisille toitotetaan, että pitää olla persoonallinen ja erottua massasta, viesti lapsille on päinvastainen. Surullista. Ja mitä tämä kaikki kertoo meistä vanhemmista? Asenteet ja arvot kun opitaan pitkälti kotona.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.