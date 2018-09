Fölin matkakorteista sukupuolineutraaleja

Kassit naulaan, ja suihkuun

Kohta menee edistys niin pitkälle, että (mies)sukupuoli kielletään, koska mieshenkilöt ovat tunnetusti vastuussa kaikesta siitä pahuudesta jota ihmisyys on aina edustanut. Tosiasioiden kieltäminen jonkun suuremman hyvän takia on aina ollut alku jollekin ei-niin-hyvälle. Kun ihminen vieraannutetaan todellisista tunteistaan, niin kielteisistä kun myönteisistä, tulee hänestä pelkkä kuuliainen tottelija. Aate identiteettinä on sairaus.

