Viikon kuvat: Jousiammuntaa ratsailta, bmx-lentoa ja kylmän veden lumo

Jari Laurikko, Turun Sanomat

LÄHIÖ ON MIELENTILA. Turun kaupunginteatterissa kantaesitettävä Varissuo-musikaali on päätösosa trilogialle, jonka aiemmat osat olivat Kakola ja Seili. Edeltävien osien tapaan luvassa on tuoreita sävellyksiä ja tunteikkaita tarinoita. Toisen puoliajan aloitusnumerossa on musikaalimaista vauhdikkuutta. Kuvassa etualalla tanssijat Saku Mäkelä, Saara-Elina Partanen sekä yksihuoltajaäiti Ilonaa näyttelevä Pauliina Saarinen.