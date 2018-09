Ersbyntien kevyen liikenteen väylä on pois käytöstä vesihuoltotyön takia. Kevyt liikenne siirretään töiden ajaksi Ersbyssä Saaristotielle. Poikkeusjärjestelyn on arvioitu kestävän ainakin ensi viikon loppuun asti, mutta viikonloppuna on kuitenkin käytössä normaalit liikennejärjestelyt. Nopeusrajoitus on laskettu vesihuoltotyön vaikutusalueella 60:stä 50 kilometriin tunnissa.