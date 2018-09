Kiinteistövälitys Bo LKV laajentaa Lahteen

Turussa vuonna 2015 perustettu kiinteistövälitys Bo LKV avaa uuden toimiston Lahteen. Bo LKV on kasvanut nopeasti viime vuosina ja toimii tällä hetkellä 150 hengen voimin Turun lisäksi Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa.

Viime vuonna yrityksen liikevaihto kasvoi 3,4 miljoonasta noin seitsemään miljoonaan euroon. Tänä vuonna liikevaihto on kasvamassa 15 miljoonaan euroon, jolloin yritys nousee jo valtakunnallisesti Suomen viiden suurimman välitysketjun joukkoon.

Bo LKV uskoo menestyksensä takana olevan uniikki välityskonsepti, jossa kohdekuviin panostetaan erityisen paljon sisustamalla ja tarvittaessa kalustamalla asunnot uudestaan. Ylimääräiset tavarat karsitaan ja nykyisen asukkaan persoonalliset valinnat neutralisoidaan asuntokuvia varten. Yritys käyttää myös kiinteistövälityksen omia huonekaluja ja sisustustavaroita.

Yrityksen konsepti palkittiin helmikuussa Design from Finland -tunnuksella ensimmäisenä kiinteistönvälitysalan yrityksenä. Kesällä Bo LKV huomioitiin Vuoden Kasvuyritys 2018 -palkinnolla. Bo LKV on myös Avainlippu-yritys, jonka omistuspohja on kokonaan suomalainen.