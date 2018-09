Segerstam aloittaa viimeisen kautensa – katso Taivaallinen elämä -konsertti suorana

Konserttikausi 2018–2019 on Leif Segerstamin viimeinen Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestarina. Kauden aloittaa 6.–7.9. Taivaallinen elämä -konsertti ja kauden päätösnumerona ensi vuoden toukokuussa esitetään Richard Straussin Salome-oopperan konserttiversio.

Värikkänä tunnettu Segerstam on saanut kehuja paitsi orkesterin tason myös sen imagon nostosta. Maaliskuussa 2019 75 vuotta täyttävän Segerstamin ylikapellimestarikausi alkoi vuonna 2012. Orkesteri on Segerstamin johdolla levyttänyt Sibeliuksen harvinaisempia teoksia ja kaikki Brahmsin neljä sinfoniaa. Lisäksi kuluvan kauden aikana valmistuu kattava Beethoven Complete -levytyssarja.

Orkesterin päävierailijana jatkaa Julian Rachlin.

Keväällä kuultava Salome-ooppera on aikanaan saanut vahvan vastaanoton rohkealla aiheellaan ja sävelkielellään. Teos on väkevä, dramaattinen ja intohimoinen. Oopperan tunnetuimpia kohtauksia on seitsemän hunnun tanssi, jossa Salome tanssii Herodekselle. Vastapalveluksena Salome toivoo Jokanaan päätä, johon on vihansekaisesti rakastunut. Ooppera kulminoituu kohtaukseen, jossa Herodes on teloituttanut Jokanaan, ja pää tuodaan Salomen jalkoihin. Salomen roolissa nähdään ensimmäistä kertaa Anu Komsi.

– Tervetuloa – tämä on namiooppera! Kaikki tykkää tästä. Strauss osasi kuvailla naisen psykologiaa ja alitajuntaa musiikissa, Segerstam sanoo.

– Salome oli ensimmäinen oopperani Savonlinnassa vuonna 1970 – se oli mieluisa tehtävä ja yleisö piti nuoren komeetan tulkinnasta, maestro muistelee.

Segerstam on esittänyt Salomea mm. Wienin valtionoopperassa, Zürichissä, Kölnissä, Salzburgin musiikkijuhlilla ja Ruotsin kuninkaallisessa oopperassa.

– Lisäksi tämä on Strauss-vuosi – säveltäjän kuolemasta tulee 70 vuotta vuonna 2019.

Konserttikauden avaa Taivaallinen elämä torstaina ja perjantaina 6.–7.9. klo 19 Konserttitalossa. Solisteina ovat kontrabasisti Mikko Multamäki ja sopraano Essi Luttinen.

Konsertin avauksena on Arvo Pärtin suosituimpiin teoksiin kuuluva Cantus in Memoriam Benjamin Britten. TFO:n kontrabasson äänenjohtajana vuodesta 2000 toiminut Mikko Multamäki tulkitsee Eduard Tubinin kontrabassokonserton ja väliajan jälkeen konsertti päättyy Gustav Mahlerin 4. sinfoniaan. Sinfonian viimeisessä osassa kuullaan Essi Luttisen tulkitsemana koko teosta temaattisesti inspiroinut laulu Das himmlische Leben, taivaallinen elämä.

Molempina konsertti-iltoina järjestetään varaslähtö klo 18. Tilaisuudessa haastatellaan illan taiteilijoita.

Torstain 6.9. konsertti lähetetään lisäksi suorana osoitteessa tfo.fi/live. Konserttia voi kommentoida sosiaalisessa mediassa tunnisteella #leiflive. Iltojen aikana avataan lisäksi syksyn Vino-gallerian teos Wall-X. Turun taideakatemiassa opiskelevan taiteilija Niina Villanuevan teos miettii liikkuvuutta ja kulttuurin kokemisen vapautta.