Kaiteen korjaustyö sulkee toisen ajokaistan Kuninkojantiellä Asentajankadun ja Tiehaarav välillä huomenna perjantaina. Ajokaista on suljettuna kello 07–12.00 välisenä aikana. Kaista on suljettu ajettaessa Länsikeskuksen suuntaan, mutta korjaustyöstä on haittaa molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenteenohjaajat.