Autotehtaan uusista työntekijöistä televisiosarja – ”He ovat nykypäivän siirtotyöläisiä”

Tehtaan sankarit – Onnea etsimässä on Ylen TV1:n dokumenttisarja Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan uusista työntekijöistä. Sarja kuvaa töiden perässä muuttaneiden henkilöiden yksityiselämää.

Sarjaa tähdittävät autotehtaalla työskentelevät Topi Kauppinen, Tanja Leino, Stina Vehviläinen ja Angel Arubi.

Autotehtaalle on palkattu ja tullaan palkkaamaan vuosina 2016-2018 lähes 4 000 uutta työntekijää. Uusi työntekijöitä on haettu eri puolilta Suomea. Tekijöiden mukaan dokumenttisarja kuvaa nykypäivän siirtotyöläisiä.

– He ovat miehiä ja naisia, vanhoja ja nuoria, kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia. He koostuvat lähes 60 eri kansallisuudesta ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Voidaankin sanoa, että autotehdas on kirjaimellisesti kansainvälistynyt nyky-Suomi pienoiskoossa, kuvataan sarjan tiedotteessa.

Sarjaa on pohjustettu yhteistyössä Valmet Automotiven ja Opteam-henkilöstöfirman kanssa. Yritykset informoivat tehtaalle töihin pyrkiviä mahdollisuudesta osallistua sarjaan. Yhteydenottoja tuli tekijöiden mukaan satoja.

– Haimme henkilöitä, jotka koimme mielenkiintoisiksi ja joiden tarina kantaisi kahdeksan jakson verran. Teimme osasta mukaan hakeneista koekuvaukset ja haastattelut ja näiden pohjalta valitsimme sarjassa oleva päähenkilöt. Monia, monia kiinnostavia ihmisiä jäi sarjasta pois, koska kovin montaa ei yksinkertaisesti mahdu mukaan. Yhden päähenkilöistä eli Topi Kauppisen ohjaajamme löysi suoraan työhaastattelutilaisuudesta, kertoo ohjaaja, käsikirjoittaja Tommi Ketonen Yle Asiasta.

Onko autotehdas osallistunut sarjan tekemiseen taloudellisesti?

– Ei ole. Ei myöskään mikään muu taho. Autotehdas on antoi meille sisällöllisesti ja taiteellisesti vapaat kädet eivätkä halunneet puuttua sisältöön millään lailla. Tämä oli edellytys myös meidän mukaan lähtemisellemme, kertoo Tommi Ketonen.

Kuinka paljon sarjassa ollaan töissä ja tehtaan sisällä, kuinka paljon jossain muualla?

– Sarjan rakenne on sellainen, että aluksi ollaan enemmän tehtaalla, toki myös käsitellään yksityiselämää alusta asti. Sarjan edetessä kuitenkin henkilökohtaisen elämän ja sen ongelmien ja kipupisteiden, mutta myös ilojen, kuvaus valtaa yhä enemmän alaa ja ollaan lähes kokonaan pois tehdasympäristöstä. Sarja ei siis ole yleisesti ottaen tehdastyön kuvaus. Tehtaallakin ollessa näkökulma on päähenkilöiden sopeutumisessa ja pärjäämisessä. Sarja on pikemminkin päähenkilöiden elämäntarinan ja elämän käännekohdan kuvaus, kuvailee Ketonen.

Petri Kuokka Topi Kauppinen on muuttanut Varsinais-Suomeen töiden perässä. Lapsuudenkoti löytyy Mikkelin läheltä.

Yksi sarjan päähenkilöistä on Topi Kauppinen. Hän on 23-vuotias sanavalmis savolaismies. Työttömyys rassaa Mikkeli-Pieksämäki seudulla nuoren miehen hermoja, sillä vakinaisia töitä ei niin vain löydykään ahkerasta etsinnästä huolimatta.

Elämä ei ole aina helppoa kolmi- ja nelivuorotöissä olevalle Kauppiselle ja hänen kihlatulleen Hanna Taavitsaiselle. Heidän uusi kotinsa on Turun Lausteella.

Sarjaa tähdittää myös Angel Arubi, joka on 27-vuotias Nigeriasta Suomeen muuttanut ammattijalkapalloilija.

Arubi saapui viitisen vuotta sitten koeajalle FC Inter Turkuun, mutta Afrikassa vain hieman aiemmin saatu jalkavamma esti sopimuksen. Arubi toivoo voivansa edelleen pelata tehdastyön ohella, mutta se ei osoittaudu helpoksi. Autotehdas on hänen ensimmäinen työpaikkansa ellei jalkapalloa lasketa.

Petri Kuokka Uudessa dokumenttisarjassa seurataan Tanja Leinon kamppailua henkisen ja taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi.

Tanja Leino on 37-vuotias pätkätyöläinen Vantaalta. Leinolla on erityinen tarve saada vakituinen työpaikka, sillä hänellä on menneisyydessään ajanjakso, joka on vienyt hänet taloudelliseen perikatoon ja mielen maahan. Dokumenttisarjassa seurataan Leinon kamppailua henkisen ja taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi.

Stina Vehviläinen on 40-vuotias kotiäiti Akaasta. Viime vuodet työttömänä ollut Vehviläinen on lopen kyllästynyt olemaan kotiäiti ja kaipaa palavasti palkkatöihin. Suunnitelmissa on muutto Uuteenkaupunkiin, jolloin myös puoliso hakisi autotehtaalle töihin.

Ohjaaja, käsikirjoittaja Tommi Ketonen, ovatko dokumenttisarjan päähenkilöt edelleen autotehtaalla töissä?

– Kaikki muut ovat paitsi Stina, joka lopetti noin kuukauden töiden jälkeen.

Tehtaan sankarit – Onnea etsimässä -ohjelmaa esitetään 25.9 alkaen. Kahdeksanosaisen sarjan jokainen jakso kestää puoli tuntia.