Valmet Automotive teki Suomen suurimman trukki-investoinnin

Valmet Automotive on hankkinut Toyota Material Handling Finland Oy:ltä yli sata sähkötrukkia Uudenkaupungin autotehtaan sisälogistiikkaan. Sopimuksen arvo on useita miljoonia euroja, ja kertainvestointina kyseessä on Suomen suurin trukki-investointi.

Hankinta parantaa tehtaan työturvallisuutta ja laskee merkittävästi trukkiliikenteen päästöjä ja käyttökustannuksia. Kaupan myötä autotehtaalla on käytössä vain sähkötrukkeja.

Samalla huomattava osa autotehtaan lyijyakuilla toimivista trukeista korvataan litium-ioniakkuja käyttävillä trukeilla.