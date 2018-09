Ilya Zakharov, Vavilov-instituutti, Moskova

Harlekiinileppäpirkko on kookas leppäpirkkolaji ja yksi väriltään vaihtelevimpia kovakuoriaislajeja. Lajin paras tuntomerkki on punertavat jalat ja punertavan ruskea alapuoli, joka muilla lajeilla on musta tai muuten tumma.