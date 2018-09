Oikeus: Skärgårdskompanietin vuokrasopimus purettu Örössä

Jonna Lankinen

Kemiönsaari

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt Metsähallituksen ja Skärgårdskompanietin välisen vuokrasopimuksen puretuksi. Riita-asia koskee Metsähallituksen omistamaa Örön saarta, jossa Skärgårdskompaniet toimii matkailupalveluja tuottavana vuokralaisena.

Käräjäoikeus päätyi perustelujensa mukaan ratkaisuun, sillä Skärgårdskompaniet oli jättänyt vuokria maksamatta ja koska suorittamatta jätetyn vuokran määrä ei ole vähäinen.

Riita-asiassa käräjäoikeus on joutunut puntaroimaan myös sitä, oliko Skärgårdskompanietin menettelytapaa pidettävänä vähäisenä, jolloin oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei olisi ollut. Käräjäoikeus on arvioinut, että vuokran suorittamatta jättämiseen ei ole ollut päteviä syitä, vaikka Skärgårdskompaniet on vedonnut erilaisiin, lähinnä vuokrakohteen lämmitysratkaiusja ja sähkönkulutusta koskeviin seikkoihin. Näistäkään huolimatta vuokralaisen sopimusrikkomusta ei ole pidettävä vähämerkityksellisenä.

Käräjäoikeus hyväksyi lisäksi Metsähallituksen muutkin vuokrasuhteen purkamiseen liittyvät vaatimukset ja velvoitti lisäksi Skärgårdskompanietin korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

