Parkkirahakavallus: Vorot veivät keskimäärin 2,6 prosenttia automaattien rahoista

Parkkirahakavalluksen käsittely jatkui Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa keskiviikkona todistajien kuulemisilla.

Käsittelyssä keskityttiin anastetun omaisuuden määrään ja arvion luotettavuuteen.

Turun kaupunki on arvioinut kolikkoja anastetun lähes 1,7 miljoonaa euroa vuosina 1995-2017.

Turun kaupungin tarkastusjohtaja Tuula Weckman kertoi oikeudessa, että summaan on päädytty tarkastelemalla vuosien 2008-2017 parkkirahatilityksiä Turun kaupungin tilille niiltä osin kuin ne koskevat parkkilippuautomaatteja. Summaa on verrattu automaattien kuittitulosteisiin ja mittariohjelmaan, johon rahastustiimin on tullut kirjata summat.

– Tilille on tullut vähemmän rahaa kuin tositteiden mukaan olisi pitänyt. Keskimäärin rahaa puuttuu 2,58 prosenttia tositteiden osoittamasta summasta, minkä perusteella kokonaisarvio anastetuista rahoista on tehty", Weckman kertoi.

Todistajana kuultiin myös rikosperusteisen erityistarkastuksen tehnyttä KRP:n rikostarkastaja Anni Hörkköä, joka vahvisti tilitysten ja parkkiautomaattien kuittitulosteiden epäsuhdan. Hörkkö toi esiin myös pistokokeen, joka lippuautomaatteihin tehtiin syytettynä olevien työntekijöiden pidätyksen jälkeen.

– Tarkastelu osoitti, että tilitykset olivat suurempia kuin tositteiden mukaan lippuautomaateissa oli rahaa. Tämä selittyy sillä, että laitteisiin laitetaan pienempiä kolikoita, kuin laite hyväksyy", Hörkkö kuvasi.

Oikeus käy parhaillaan läpi esitutkintamateriaalia, jonka tarkoituksena on kuvata rahaliikennettä pääsyytettyjen kesken.

