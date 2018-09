Turkulaisissa kauneudenhoitoalan liikkeissä on viime viikkoina vieraillut oudosti käyttäytyvä nainen. Nainen on astunut sisään ja alkanut mitään sanomatta videokuvaamaan liikkeitä. Tapauksista on käyty keskustelua muun muassa Turku Intel -Facebook ryhmässä.

Yksi Facebook-ryhmän jäsenistä kertoo kyseisen huiviin ja aurinkolaseihin pukeutuneen naisen käyneen hänen avopuolisonsa Brahenkadulla sijaitsevassa hius- ja ripsisalongissa kahdesti. Nainen lähti karkuun, kun yrittäjä uhkasi poliisilla.

Samoihin tuntomerkkeihin sopiva nainen on vieraillut kahdesti kuvaamassa myös turkulaisessa kampaamossa.

– Kun häneltä kysyi, miksi hän kuvaa niin ainoa vastaus oli huonolla suomella että ” minä saan kuvata sinua”, kertoo yrityksessä työskentelevä nainen Facebookissa.

Facebookissa käytävässä keskustelussa monet arvelevat kyseisen toiminnan liittyvän murtojen suunnitteluun. Naisen käyttäytymisen pohdittiin liittyvän mahdollisesti myös tavallisten kuluttajien tekemään markkinatutkimukseen. Tällaista palvelua yrittäjille tarjoaa Suomessa esimerkiksi Crowst. Kuluttaja voi ladata puhelimeensa yrityksen sovelluksen, jonka jälkeen käyttäjä saa erilaisia kuluttajien mieltymyksiin, ostokäyttäytymiseen ja tuotteisiin liittyviä tehtäviä. Käyttäjä raportoi huomioistaan ja voi näiden avulla ansaita palkintoja.