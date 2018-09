Tyksin pysäköintirakennuksen työmaa vaikuttaa liikennejärjestelyihin

Tyksin pysäköintirakennuksen eteneminen muuttaa liikennejärjestelyjä Savitehtaankadulla Tykistökadun risteyalueella 24. syyskuuta asti.

Kalevantieltä Savitehtaankadulle käännyttäessä on kääntyvien ajokaista pois käytöstä. Lisäksi kaistoitusta on kavennettu. Nyt suurin sallittu kuljetus on leveydeltään enintään kolme metriä ja pituudeltaan kymmenen metriä. Tykistökadun suunnasta käännyttäessä sen sijaan on ainoastaan leveyttä rajoitettu.

Työstä on haittaa ajosuunnassa Hämeentie. Nopeusrajoitus alueella on töiden ajan 30 kilometriä tunnissa.