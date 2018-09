Jarruttakaa vielä SOTEa!

Kaikkien pitää olla yhdenvertaisia hoitojen saannissa kunnan ja valtion puolella. Vasemmiston ja Vihreiden jarrutus johtaa tämänkaltaisten vääryyksien lisääntymiseen. Jos sopivat kantasolut on saatavilla, niin hoitoa pitää antaa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien kikkailu ja taktikointi pitää lopettaa. SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton pitää lopettaa vaalipuheet, että päästään SOTEssa eteenpäin. Nykyinen järjestelmä ei toimi! On näköjään unohtunut miksi meillä on puolueet ja sairaanhoito. Sopimukseen SOTEsta on päästävä.

