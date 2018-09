Poliisi julkaisi chihuahuan katuun paiskanneen miehen tuntomerkit

Marika Lempää

Poliisi kaipaa silminnäkijöiden havaintoja Turun jokirannassa sunnuntaina tapahtuneesta välikohtauksesta, jossa noin 70-vuotias mies paiskasi vuonna 1977 syntyneen naisen chihuahua -rotuisen koiran kaaressa katuun. Koiran etujalan värttinäluu murtui tilanteessa. Koiran omistaja Hanne Lindroos kertoi tapauksesta Turun Sanomille eilen maanantaina.

Lindroos käveli seitsemänkuukautisen koiransa kanssa noin kello 13.45 Barkerin puiston laidalla, kun kohtasi leikkipuiston ja Jarno Saarisen patsaan välillä vanhemman pariskunnan. Pariskunta istui nurmikolla polkupyörät vierellään, kun hihnassa ollut koira lähestyi heitä. Lindroosin mukaan koira oli noin reilun metrin päässä hänestä.

Mies tarttui hihnaan ja tempaisi siitä moukarin tavoin, jolloin koira lensi noin metrin matkan alas jalkakäytävälle ja iskeytyi katuun.

– Koira paiskautui maahan puoliksi kyljelleen ja huusi ja kiljui aivan hirveästi, Lindoos muistee tapahtumia.

Lindroosin mukaan mies ei reagoinut tapaukseen mitenkään. Koiran omistaja itse poistui paikalta toimittamaan kärsivää koiraa eläinlääkäriin.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan tekijä on noin 70-vuotias mies, jolla on valkoharmaa pitkähkö tukka. Miehellä oli päällään vaaleansininen farkkuasu ja kirkkaanpunaiset tennarit, joissa on kukkakuvioita. Miehen kanssa nurmikolla istuneella, myös noin 70-vuotiaalla, naisella on hopeanharmaa kihartuva lyhyt tukka sekä silmälasit.

Poliisi pyytää tekijää tai mahdollisia todistajia ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

