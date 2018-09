Turkulaisravintoloiden käsihygienia ja välineet testattiin – viranomaiselta huutia

Turun ympäristöterveyden elintarvikevalvonta selvitti menneenä kesänä ravintoloiden pintapuhtautta. Näytteitä otettiin puhdistetuilta pinnoilta keittiöveitsistä, leikkuulaudoista, ruokailuvälineistä ja henkilökunnan käsistä. Mukana oli 64 eri ravintolaa, ja niissä käytiin ottamassa näytteitä ennalta ilmoittamatta.

Tulosten perustella ruokailuvälineiden pinnoista puhtaudeltaan hyviä tai välttäviä oli 40% näytteistä ja leikkuulaudoista noin 30%. Keittiöveitsien ja käsien tulokset jäivät heikoimmiksi. Keittiöveitsistä otetuista näytteistä hyviä tai välttäviä oli vain 11% ja käsistä vain 6%.

Pitkä lista parannuskohteita

Kaupungin tiedotteen mukaan saadut tulokset kertovat yleisen pintapuhtauden olevan heikentyneellä tasolla tutkituissa ravintoloissa. Varsinkin käsihygienia, käsienpesurutiinit ja käsienpesupisteiden varustelu on erityisen heikolla tasolla. Keittiöveitsien käsinpesussa ja säilytyspaikassa on parantamisen varaa. Myös leikkuulautojen kuntoon ja puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailuvälineiden puhtaus oli välttävällä tasolla. Vuosina 2015 ja 2016 otettujen pintapuhtausnäytteiden tulokset olivat huomattavasti paremmat.

Kaupungin ympäristöterveyden elintarvikevalvonta muistuttaa, että elintarvikelain mukaan elintarvikevalvonnan vastuu on valvoa pintapuhtauden parantamista neuvomalla ja ohjeistamalla toimijoita. Toimiva omavalvonta ja riittävä siivoussuunnitelma auttavat ravintoloita parantamaan omia käytäntöjään aiempaa puhtaampaan ja turvallisempaan ravintola-annosten myyntiin.