Turun Varissuolla asuvan pariskunnan kerrostaloasunnossa vieraili perjantaina aamupäivällä erikoinen vieras. Seija Abrahamin mies istui kaikessa rauhassa korjaamassa tietokonetta, kun havahtui kummalliseen kotkotukseen olohuoneessa.

– Olin itse töissä, ja olen kieltänyt miestäni soittamasta minulle töihin. Hän kuitenkin soitti, mutta en vastannut. Sitten häneltä alkoi tulla kuvia kanasta olohuoneessa. Mies kysyi minulta, että mikä tuo on.

Seija Abraham katsoi kuvasta ensin, että eläin olisi ollut pulu. Miehen laittamasta videosta kuului kuitenkin ääntelyä, jonka perusteella Seija Abraham varmistui eläimen olevan kana.

– Siellä se tepasteli olohuoneessa ja pöydän alla. Ei se välittänyt edes kissasta, eikä kissa siitä. Niin kiltti kana se oli, Seija Abraham kertoo.

On täysin mysteeri, mistä kana pääsi toisessa kerroksessa sijaitsevaan asuntoon sisälle.

– En ymmärrä, miten kana on päässyt sisälle. Meidän parveke on ummessa kissan takia. Siellä on pajuritilät ja bambuverhot. En tiedä kuinka pienestä raosta se on voinut tulla. Mielestäni kana ei osaa edes lentää. Vai onko joku laittanut sen postiluukusta, Seija kummastelee.

Seija kertoo miehensä vieneen kanan parvekkeelle, mutta se ei viihtynyt siellä.

– Lintu olisi halunnut takaisin sisälle, ei se viihtynyt ulkona. Vaikuttaisi, että se on tottunut olemaan sisätiloissa aiemminkin.

Abrahamilla ei ole tiedossa, että kukaan naapurustossa kasvattaisi kanoja kotonaan.

– Kaveri kertoi, että aikoinaan joskus kymmenen vuotta sitten joku olisi kasvattanut kanoja parvekkeellaan. Varmaan joku syömismielessä on pitänyt tätä kanaa.

Seija soitti kanasta Turun kaupungin eläinhoitolaan. Eläinhoitolasta ei meinattu uskoa asiaa, ennen kuin Abraham lähetti heille todisteeksi kuvia eläimestä.

– Sieltä sitten tuli puolen tunnin sisään kaksi vapaaehtoista hakemaan kanaa haavien ja koppien kanssa.

Seija Abraham julkaisi erikoisesta vierailijastaan sosiaalisessa mediassa kuvia. Ei menny niinku Strömsössä -ryhmässä useampi kommentoija arveli kyseessä olevan Sussex-rotuinen kana.

– Harmi, kun en ollut itse paikan päällä. Minä tykkään eläimistä, kiva kun kävi. Eikä ihan turha reissu ollut kanalta, sillä se sai syötäväkseen kaurahiutaleita, Abraham naurahtaa.