Lounaspaikka: Kahvilalounasta vanhassa apteekissa

Fazer Café asettui muutama vuosi sitten Turun kauppatorin apteekin vanhaan tilaan. Tässä ajassa Fazer Café on löytänyt paikkansa Turun kahvilatarjonnassa. Suolaisten ja makeiden herkkujen lisäksi tarjolla on lounasta.

– Turussa, kuten muissakin kaupungeissa, Fazer Café toimii hillityllä ulkoasulla ja atmosfäärillä. Ihmiset ovat kuitenkin hyvin löytäneet tänne, vaikka esimerkiksi kadun suuntaan emme suureellisesti erotu rakennuksesta, ravintolapäällikkö Marika Viitala kertoo.

Fazer Café sijaitsee 1865 rakennetussa uusrenessanssi-tyylisessä apteekkitalossa. Kahvilassa kohtaavat perinteet ja nykyaika. Tila on remontoitu ja sisustettu vanhaa kunnioittaen. 75-paikkainen kahvila on hieman sokkeloinen, mutta se lisää paikan idyllisyyttä. Kuten myös vanha valkoinen kakluuni, joka on jätetty paikoilleen muistuttamaan talon historiasta.

Jane Iltanen Salaattiannokseen voi valita mieleisensä täytteet.

Perinteiseen lounasaikaan kahvilassa on lähes joka pöydässä asiakkaita. Osa syö lounasta, ja moni on jo siirtynyt kahvi- ja kakkuhetkeen.

Kahvilan vitriiniin on kauniisti aseteltu esille houkuttelevan näköisiä suolaisia ja makeita leivonnaisia ja kakkuja.

Kahvilan koko päivän kestävään lounasvalikoimaan kuuluu annossalaatti omavalintaisilla täytteillä, lasagne sekä kasvis- että lihavaihtoehdolla, täytetty uuniperuna ja toastit erilaisilla täytteillä.

– Vaikka olemme ihmisten mielikuvissa ehkä enemmän kahvila, ovat asiakkaat löytäneet myös lounasannokset. Viikot vaihtelevat, mutta keskimäärin annoksia menee viikossa muutamia satoja. Olemme mukana ruokakuljetuspalvelussa, joten osa tilaa lounaan kotiin tai työpaikalleen, Viitala sanoo.

Viitala kertoo lounasvalikoiman vaihtuvan kaikissa Fazerin kahviloissa kausittain neljä kertaa vuodessa.

– Leivonnaiset tulevat omilta leipomoiltamme. Raaka-aineista kaikki on kotimaista, minkä voi kotimaisena saada, myös käyttämämme broileri. Katkaravut ovat käsin kuorittuja, ja salaattipohjat Fazer kokoaa omaksi sekoituksekseen tuoreista raaka-aineista.

Testipäivänä lasivitriinissä on tarjolla maukkaan näköisiä täytteitä salaattiin. Vaihtoehtoina on muun muassa broileria, kalaa, erilaisia marinoituja vihanneksia, mozzarellaa sekä maustettuja soijasuikaleita ja nyhtökauraa. Salaattiannos näyttää niin houkuttelevalta, että valitsen testiin sen. Täytteiksi tulivat mozzarella ja soijasuikaleet.

Annos on todella runsas ja salaattipohja maukas. Makeutta annokseen tuo pohjassa olevat hedelmät. Soijasuikale on maustettu hyvin, mukana on sopiva ripaus chiliä. Lounasseuralainen söi kasvislasagnen, joka hänen kertomansa mukaan maistui mehevältä. Lasagnen kastikkeen pääraaka-aineena oli soijarouhe.

– Erilaisten ruokavalioiden ja allergioiden lisääntyessä ravintoloiden on kyettävä vastaamaan kysyntään.

– Meillä on valikoimassa sekä gluteenittomia että laktoosittomia vaihtoehtoja. Myös vegaaneille on valinnanvaraa, Viitala jatkaa.

Lounasannoksiin kuuluu mukaan vastaleivottua vaaleaa leipää.

Vaikka runsaan lounaan jälkeen vatsa on aivan täynnä, tekee mieli maistaa kahvilan myyntipisteestä pieni suklaaherkku jälkiruuaksi.

Fazer Café määrittelee olevansa enemmän kuin kahvila. Samaan aikaan se on myös herkkukauppa. Esimerkiksi Fazerin uutuusmakeisia on saatavilla kahviloista ennen kuin ne saapuvat kauppoihin myyntiin.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

